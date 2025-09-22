A convocação do atleta para o Pan-Americano é resultado do seu talento e também das políticas públicas de incentivo do governo

Publicada em 22/09/2025 às 11h37
Em alusão ao Dia Nacional da Luta da Pessoaom Deficiência, celebrado no dia 21 de setembro, oficializado no país em 2005, por meio da Lei nº 11.133 e que tem como propósito promover a reflexão sobre inclusão, acessibilidade e respeito aos direitos de todos os cidadãos. O governo de Rondônia, por meio da Secretaria da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), mantém o compromisso de apoiar e valorizar os atletas paralímpicos. A presença das modalidades adaptadas nos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) simboliza a igualdade de oportunidades e reforça a inclusão e a diversidade.
ATLETA PARALÍMPICO
Um dos exemplos mais inspiradores deste trabalho é o jovem atleta paralímpico de tênis de mesa Guilherme Collares, convocado esta semana para representar o Brasil nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens, no Chile. Morador do bairro Cristal da Calama, em Porto Velho, Guilherme começou sua trajetória esportiva com apoio do programa Pró-Atleta, iniciativa do governo de Rondônia que garante suporte a talentos locais.
Em 2024, o atleta conquistou o vice-campeonato brasileiro paralímpico Classe 7, feito que lhe abriu as portas para treinar com a seleção brasileira no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. Desde então, vem acumulando experiência em competições internacionais, inclusive em uma temporada de treinos na França.
Atualmente residindo em São Paulo, onde se dedica integralmente à carreira esportiva, Guilherme segue como exemplo de superação, disciplina e perseverança. O atleta também foi contemplado com o Bolsa Atleta, programa que assegura recursos financeiros para esportistas de alto rendimento, possibilitando maior dedicação aos treinamentos e competições.
RECONHECIMENTO COLETIVO
Segundo o presidente da Federação de Tênis de Mesa de Rondônia, Jesse Tagino, o progresso da modalidade no estado está diretamente ligado ao apoio recebido. “A federação alcançou um patamar de excelência graças à parceria estratégica entre o governo, a federação, clubes e os atletas. Essa colaboração é essencial para o nosso crescimento e reconhecimento nacional”, destacou.
O atleta, Guilherme Collares fez questão de agradecer o incentivo do governo do estado. “As passagens aéreas são um auxílio essencial que nos permite participar dos eventos nacionais e garantir nossa vaga na seleção brasileira. Agradeço o apoio, sem o qual não teríamos alcançado esse objetivo”, ressaltou.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha o esporte é um dos caminhos mais poderosos para promover a igualdade. “Atletas como o Guilherme Collares mostram que, com apoio e dedicação, é possível transformar vidas e inspirar gerações,” salientou.
De acordo com o Secretário da Sejucel, Paulo Higo Ferreira, a convocação do atleta para o Pan-Americano é resultado do seu talento e também das políticas públicas de incentivo que o governo de Rondônia tem desenvolvido.
