5ª Copa Embratel de Futebol Society tem rodada movimentada em Vilhena

Publicada em 01/09/2025 às 17h01
A última rodada da 5ª Copa Embratel de Futebol Society, em Vilhena, foi marcada por jogos emocionantes e placares surpreendentes nas categorias Livre, Sub-15 e Feminino.
As partidas, que aconteceram entre sexta-feira, 29, e domingo, 31, movimentaram as torcidas e definiram os rumos da competição.
Confira os resultados:
Sexta-feira, 29/08
Categoria Livre: C.A.V. 02 x 03 Real Liberdade
Sábado, 30/08
Sub-15: Projeto Missões 03 x 01 ASVAD
Sub-15: Aroeirense 00 x 02 América
Feminino: União F.F. 01 x 04 América I
Categoria Livre: Racing 04 x 03 Liverpoll
Categoria Livre: Tornado 06 x 02 Predestinados
Domingo, 31/08
Categoria Livre: JR FC 00 x 04 Bem Amigos
Categoria Livre: Largados 03 x 00 Clube Embratel
Com o fim da rodada, a competição segue para as próximas fases.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!