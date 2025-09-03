3ª Conferência Territorial Madeira Mamoré debate futuro da agricultura familiar

Publicada em 30/09/2025 às 10h53
Com o tema “Brasil Rural: Raiz da Vida, Fonte do Bem Viver”, a 3ª Conferência Territorial Madeira Mamoré reuniu produtores rurais, representantes de comunidades tradicionais, movimentos sociais e autoridades nos dias 25 e 26 de setembro de 2025, no IFRO – Calama, em Porto Velho.
Ao longo do encontro, os participantes discutiram propostas para fortalecer a agricultura familiar, garantir o acesso à terra e à água, e promover o desenvolvimento rural sustentável.
O evento foi estruturado em cinco eixos temáticos, que resultaram em recomendações e prioridades que serão levadas à Conferência Estadual, prevista para novembro, em local ainda a ser definido.
Ao final da conferência, foram escolhidos 13 delegados e delegadas, incluindo suplentes, para representar o território Madeira Mamoré na etapa estadual.
EIXOS E PRINCIPAIS RESULTADOS
No Eixo 1 – Papel da Agricultura Familiar frente às mudanças climáticas, os participantes propuseram a criação de fundos municipais de apoio à agricultura familiar e às comunidades tradicionais, com linhas especiais para jovens e mulheres. Também foram discutidos programas de aquisição de alimentos municipais, assistência técnica qualificada e fortalecimento do cooperativismo.
Segundo o secretário municipal de Agricultura, Rodrigo Ribeiro, “essas propostas refletem o compromisso da Prefeitura em apoiar a agricultura familiar frente às mudanças climáticas, promovendo a inclusão de jovens e mulheres e fortalecendo as comunidades tradicionais”.
No Eixo 2 – Transformação agroecológica dos sistemas alimentares e fortalecimento da agricultura familiar, foram destacadas a capacitação agroecológica, a criação de cadastros de agricultores familiares agroecológicos, redes de sementes crioulas e a distribuição de máquinas e equipamentos para beneficiamento da produção agroecológica. O agroflorestor Tino Alves ressaltou que “essas ações vão garantir maior autonomia aos produtores e a preservação das técnicas tradicionais de cultivo, promovendo produção sustentável e de qualidade”.
O Eixo 3 – Reforma agrária, promoção e proteção do direito à terra, à água e ao território priorizou a implantação de órgãos de regularização fundiária, projetos de acesso à água potável, sistemas de irrigação e aquisição de terras para jovens e mulheres.
Para Leuzi Ribeiro da Silva, do Movimento Negro Unificado, “é fundamental que a população do campo tenha seus direitos reconhecidos e protegidos, garantindo não só a terra, mas também a dignidade e o acesso a recursos essenciais como água e infraestrutura”.
No Eixo 4 – Cidadania e Bem Viver, os participantes defenderam a criação de centros públicos de economia solidária, programas de transição agroecológica, iniciativas de educação para povos do campo e proteção às mulheres e crianças.
Já no Eixo 5 – Estado, participação popular e governança das políticas públicas para o desenvolvimento rural, foram discutidas estratégias para potencializar a participação social na governança das políticas públicas, modernizar processos de regularização fundiária, articular educação profissional e tecnológica no campo e estruturar uma rede logística de comercialização da agricultura familiar.
Gervano Vicent, superintendente do Ministério da Agricultura em Rondônia, destacou que “essas conferências são fundamentais para fortalecer o diálogo entre sociedade e Estado, garantindo que as políticas públicas sejam formuladas com base nas reais necessidades do campo e das comunidades tradicionais”.
A 3ª Conferência Territorial Madeira Mamoré reforça a importância do diálogo entre agricultores, sociedade civil e governo, fortalecendo a construção de um Brasil rural mais justo, sustentável e inclusivo. Todas as propostas apresentadas atenderam aos critérios estabelecidos no regimento, contemplando de forma integrada os três eixos transversais da conferência.
