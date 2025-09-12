12º Prêmio Sebrae de Jornalismo celebra a força da imprensa em Rondônia

Publicada em 22/09/2025 às 16h23
No dia 30 de setembro, às 19h, Porto Velho será o cenário de uma noite dedicada ao jornalismo que impulsiona o empreendedorismo em Rondônia. O auditório do complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré recebe a cerimônia do 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo, uma das principais iniciativas do país em reconhecimento à imprensa.
Criado pelo Sebrae, o prêmio reconhece as melhores reportagens sobre empreendedorismo e pequenos negócios, veiculadas em diferentes formatos e canais de comunicação. A edição 2025 reúne quatro categorias principais: Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo.
Este ano, o tema central é o “Empreendedorismo com foco nos pequenos negócios”, explorado em subtemas atuais como: bioeconomia; COP 30; inovação e startups; produtividade e competitividade; inclusão produtiva e desenvolvimento territorial; transformação digital; empreendedorismo feminino; políticas públicas e legislação; acesso a crédito e gestão financeira; empreendedorismo social.
O Prêmio Sebrae de Jornalismo nasceu do compromisso de reconhecer e valorizar a imprensa como parceira estratégica na difusão de conhecimento e fortalecimento do ecossistema empreendedor.
Em Rondônia, a realização da premiação reforça a importância de prestigiar o trabalho dos profissionais locais e ampliar o alcance de narrativas que inspiram e impactam a vida de micro e pequenos empresários.
Ao longo de sua trajetória, a premiação cresceu em abrangência e prestígio, tornando-se referência nacional e consolidando o jornalismo como aliado essencial para o desenvolvimento econômico e social do país.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!