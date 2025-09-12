12 pessoas são presas em blitz da Operação Lei Seca na Linha 605 por embriaguez na direção

Publicada em 22/09/2025 às 10h33
Uma operação da Lei Seca realizada na noite deste sábado (20), na Linha 605, região do Jardim dos Estados, em Jaru, resultou na prisão em flagrante de 12 pessoas por embriaguez na direção.
De acordo com informações policiais, os condutores foram submetidos a testes de alcoolemia e autuados conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê detenção para quem dirige veículo automotor sob influência de álcool ou substância psicoativa.
Parte dos detidos pagou fiança e foi liberada ainda durante a madrugada, mas os que não efetuaram o pagamento foram encaminhados ao Centro Regional de Ressocialização de Jaru, onde permanecem à disposição do Poder Judiciário.
As forças de segurança destacaram que a operação tem como objetivo reforçar a fiscalização no trânsito, prevenindo acidentes e preservando vidas.
