Wiveslando Neiva celebra retorno do Agro Rodeio em Cerejeiras e destaca apoio da prefeitura e de Ezequiel Neiva

O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil) celebrou o retorno do tradicional Agro Rodeio Cerejeiras, realizado de 7 a 10 de agosto no Parque de Exposições Toninho Campo Grande. A feira agropecuária, promovida pela Associação Agropecuária de Cerejeiras (Agrocer), voltou ao calendário de eventos do município após um período de pausa, atendendo a um antigo anseio da população local.
Durante sua participação no evento, Wiveslando destacou a importância do esforço conjunto para tornar a festa uma realidade. “É gratificante ver o empenho da prefeitura de Cerejeiras, por meio do prefeito Sinésio José, em parceria com a Agrocer, para resgatar essa tradição que tanto representa o nosso povo. O Agro Rodeio é mais do que uma festa, é um símbolo da nossa identidade e da força do setor agropecuário”, afirmou.
O parlamentar também fez questão de enaltecer o apoio do deputado estadual Ezequiel Neiva, que destinou R$ 200 mil para a realização do evento, garantindo entrada gratuita ao público. “Esse investimento do deputado Ezequiel foi fundamental para que a festa fosse acessível a todos. A gratuidade permitiu que famílias inteiras pudessem participar com tranquilidade, aproveitando os shows, exposições e rodeios, sem se preocupar com o custo”, completou Wiveslando.
Durante a feira agropecuária, Wiveslando Neiva também apresentou seu podcast, o WivesCast, transmitido pelo canal Wiveslando Neiva no YouTube. Os episódios foram transmitidos ao vido direto do parque de exposições, onde foram entrevistadas diversas personalidades que passaram pelo Agro Rodeio, como a deputada federal Silvia Cristina (PP), o deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), o prefeito Sinésio José (União Brasil), o cantor sertanejo Léo Nascimento, entre outros convidados. “Foram dias intensos, de muita conversa boa e troca de ideias. Registramos momentos importantes com grandes nomes que participaram do Agro Rodeio, justamente para que nossos seguidores possam reviver e acompanhar tudo o que essa grande festa proporcionou”, frisou Wiveslando.
O retorno do Agro Rodeio gerou um impacto expressivo na economia local. Segundo Wiveslando Neiva, a intensa movimentação durante os dias do evento aqueceu o comércio e impulsionou diversos setores. “Vimos os hotéis lotados, os restaurantes cheios e os pequenos comerciantes aproveitando a oportunidade. Eventos como esse são verdadeiros motores de geração de renda e emprego. Além disso, resgatamos um espaço que estava há 11 anos sem uso, devolvendo à população um patrimônio que valoriza nossa cultura e identidade regional”, finalizou.
