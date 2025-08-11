Virginia Fonseca revela “hiperfoco” em sertanejo e explica presente recebido do cantor

Publicada em 11/08/2025 às 09h41
A influenciadora Virginia Fonseca agitou as redes sociais ao confessar estar vivendo um “hiperfoco” pelo cantor Felipe Amorim. Nos stories do Instagram, ela contou que não consegue parar de ouvir uma playlist com músicas do artista, com quem não tem envolvimento amoroso. Com informações do BNews.
“Sim, estou com hiperfoco em Felipe Amorim. Ele namora e com uma das mais gatas que já vi na vida. Achei uma playlist com músicas dele e todas são boas. S.O.S.”, disse Virginia, que apareceu em seguida cantando Nome na Bio, parceria de Amorim com Jonas Esticado.
A revelação veio pouco depois de o cantor presentear a influenciadora com um caminhão de flores, ação que viralizou nas redes sociais. O gesto, segundo Felipe, foi uma forma de agradecer o apoio dela na divulgação da música Eu Vou na Sua Casa. A namorada do artista, Duda Kropf, afastou qualquer rumor de rivalidade e explicou que o presente fazia parte de uma ação de marketing.
Virginia, que está solteira desde o fim do casamento com Zé Felipe, também falou sobre a possibilidade de reconciliação. “Se for da vontade de Deus, a gente volta. Se não for, não voltamos. Está nas mãos dele. Ele sabe o que é melhor”, declarou ao portal Léo Dias.
