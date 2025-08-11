SAÚDE

Vilhena anuncia retomada de cirurgias a laser após manutenção de equipamento adquirido com emenda de R$ 3,3 milhões de Luizinho Goebel

Segundo Borges, o aparelho, utilizado em cirurgias urológicas, foi adquirido com recursos de R$ 1,3 milhão provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual