Publicada em 11/08/2025 às 09h23
VILHENA - Secretaria de Saúde de Vilhena anuncia retomada de cirurgias a laser após manutenção de equipamento adquirido com emenda de R$ 3,3 milhões de Luizinho Goebel.
O secretário municipal de Saúde de Vilhena (RO), Wagner Borges, anunciou nesta semana que procedimentos de cirurgia a laser para retirada de cálculos renais serão retomados no Hospital Regional após a conclusão da manutenção de um equipamento essencial para o serviço. As verbas para tanto foram disponibilizadas através do deputado Luizinho Goebel.
Segundo Borges, o aparelho, utilizado em cirurgias urológicas, foi adquirido com recursos de R$ 1,3 milhão provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual Luizinho Goebel, que destinou ao município um total de R$ 3,3 milhões em investimentos para a área da saúde
O equipamento havia sido enviado para revisão técnica e apresentou um problema em uma peça importada, o que prolongou o prazo de retorno ao funcionamento. Com a peça substituída e os ajustes realizados, o aparelho voltou a operar normalmente.
O secretário destacou que, com a volta do funcionamento, pacientes que aguardavam na fila para o procedimento poderão ser atendidos novamente. “A partir de hoje já começamos a refazer os procedimentos das pessoas que estavam na espera”, afirmou Borges, ressaltando que a fila inclui casos acompanhados pelo setor de urologia do município.
Além do aparelho para cirurgia a laser, outras aquisições e melhorias no setor de saúde foram viabilizadas com os recursos encaminhados pelo deputado Luizinho Goebel, segundo a gestão municipal.
