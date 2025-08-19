UPA Leste passará por reforma e atendimentos serão transferidos temporariamente para novo prédio

Publicada em 19/08/2025 às 11h54
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), informa que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste, localizada na avenida Mamoré, nº 3585, bairro Lagoinha, passará por uma ampla reforma em sua estrutura física.
Para garantir que a população da região não fique desassistida durante o período das obras, os atendimentos serão temporariamente transferidos para um novo prédio situado na rua Fernando Corona, nº 2704, esquina com a rua Plácido de Castro, no bairro Juscelino Kubitschek, também na zona Leste da capital.
Embora ainda não tenha sido definida a data exata para essa mudança, a Semusa assegura que toda a população será informada com antecedência, evitando qualquer descontinuidade no atendimento.
A transição ocorrerá de forma gradual e planejada, com a UPA Leste funcionando parcialmente até que o novo espaço esteja preparado para receber a demanda integralmente.
A reforma da unidade será conduzida e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), com investimento de R$ 1.983.600,12 destinados à modernização da estrutura, visando maior segurança para os usuários e melhores condições de trabalho para os profissionais da saúde.
O projeto inclui uma série de intervenções, entre elas:
• Pintura geral;
• Substituição de pisos e telhado;
• Implantação de acessibilidade com piso tátil direcional e de alerta, conforme normas vigentes;
• Modernização do sistema elétrico, com instalação de luminárias em LED e cabeamento estruturado;
• Adequações no sistema hidrossanitário, incluindo banheiros adaptados para pessoas com deficiência (PNE);
• Reforço no sistema de prevenção e combate a incêndios, com instalação de extintores, hidrantes, central de alarme e iluminação de emergência;
• Implantação do SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas);
• Construção de pátio e estacionamento em piso intertravado, além de área de paisagismo com plantio de grama.
Além disso, serão realizados serviços de revestimento em porcelanato, aplicação de argamassa baritada nas salas de Raio-X, instalação de bancadas em granito, portas e janelas em vidro temperado, letreiros em aço inox, sinalização em braille, canaletas de contenção, exaustores, casa de gás e rede de gases medicinais.
Com essa reforma, a UPA Leste contará com um espaço renovado, moderno e adequado para acolher a população que depende dos serviços de urgência e emergência com mais conforto e segurança.
A Semusa reforça seu compromisso com a qualidade da assistência em saúde e orienta os moradores a acompanharem os canais oficiais da Prefeitura para receber todas as atualizações sobre a transferência temporária e o funcionamento da nova unidade.
