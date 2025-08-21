Universidade Federal de Rondônia tem inscrições abertas em cursos de Pós-Graduação

Publicada em 21/08/2025 às 11h54
A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) está com três editais abertos para ingresso em Programas de Pós-Graduação (PPGs) institucionais. As oportunidades são para mestrados e doutorados nas áreas de Enfermagem Obstétrica, Geografia e em Educação Matemática.
Cada PPG da UNIR tem seu próprio edital de seleção e cronograma, além de normas distintas para a seleção de alunos. Com isso, os candidatos devem ficar atentos aos prazos e normas do edital de seu interesse.
As inscrições dos processos seletivos de Geografia e Educação Matemática podem ser consultadas e realizadas por meio do Sistema Sigaa/UNIR, neste link, já o de Enfermagem Obstétrica é neste link. Confira abaixo mais detalhes dos PPGs com editais publicados e inscrições abertas.
|Especialização em Enfermagem Obstétrica - UFMG | UNIR
|
Inscrições prorrogadas: até 29 de agosto de 2025, neste link
|Mestrado Acadêmico em Educação Matemática (PPGEM) - Ji-Paraná
|
Inscrições: 28 de julho a 27 de agosto de 2025, neste link
|Mestrado e Doutorado Acadêmicos em Geografia (PPGG) - Porto Velho
|
Inscrições: 15 a 31 de agosto de 2025, neste link
