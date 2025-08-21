Universidade Federal de Rondônia tem inscrições abertas em cursos de Pós-Graduação
Publicada em 21/08/2025 às 11h54
A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) está com três editais abertos para ingresso em Programas de Pós-Graduação (PPGs) institucionais. As oportunidades são para mestrados e doutorados nas áreas de Enfermagem Obstétrica, Geografia e em Educação Matemática.

Cada PPG da UNIR tem seu próprio edital de seleção e cronograma, além de normas distintas para a seleção de alunos. Com isso, os candidatos devem ficar atentos aos prazos e normas do edital de seu interesse.

As inscrições dos processos seletivos de Geografia e Educação Matemática podem ser consultadas e realizadas por meio do Sistema Sigaa/UNIR, neste link, já o de Enfermagem Obstétrica é neste link. Confira abaixo mais detalhes dos PPGs com editais publicados e inscrições abertas.

Especialização em Enfermagem Obstétrica - UFMG | UNIR

Inscrições prorrogadas: até 29 de agosto de 2025, neste link
Vagas: 15 para UNIR-Rondônia (750 vagas em todo o Brasil)
Público de interesse: profissionais da enfermagem com pelo menos um ano de atuação em serviços vinculados ao SUS, com vínculo ativo no momento da inscrição, preferencialmente na Atenção Primária à Saúde (APS), maternidades ou centros de parto normal
Confira aqui o edital

Mestrado Acadêmico em Educação Matemática (PPGEM) - Ji-Paraná

Inscrições: 28 de julho a 27 de agosto de 2025, neste link
Vagas: 14 (10 para ampla concorrência e 4 para ações afirmativas)
Público de interesse: graduados em licenciatura ou bacharelado em Matemática; Pedagogia; ou Licenciatura com habilitação para o ensino de Matemática
Consulte o edital aqui.
Mais informações sobre o programa estão aqui.

Mestrado e Doutorado Acadêmicos em Geografia (PPGG) - Porto Velho

Inscrições: 15 a 31 de agosto de 2025, neste link
Vagas Mestrado: 25 vagas (19 ampla concorrência e 6 para ações afirmativas)
Vagas Doutorado: 18 vagas (16 ampla concorrência e 2 para ações afirmativas)
Público de interesse: portadores de diploma de graduação (mestrado) ou diploma de mestrado (doutorado), reconhecidos pelo MEC
Consulte o edital aqui.
Mais informações sobre o programa estão aqui.

