UNIR participa de encontro científico preparatório para a COP 30

O Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão, em parceria com as universidades federais, instituições de ciência e tecnologia (ICTs) e institutos federais da Amazônia Legal, promove nos dias 19 e 20 de agosto, na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), em Manaus, o Encontro da Comunidade Científica e Tecnológica da Amazônia com a Presidência da COP 30.
O evento reunirá pesquisadores e representantes das instituições para debater contribuições à Agenda de Ação do Mutirão Global contra a Mudança do Clima (2025-2035) e à COP 30, que acontecerá em Belém (PA), em novembro. Pela UNIR, participam o vice-reitor, professor Denny Mesquita, a professora Gleimíria Batista (PPGDRA/Porto Velho) e o professor Gabriel Vilardi, do campus de Guajará-Mirim.
“A presença da UNIR no encontro reafirma nosso compromisso com a pesquisa, a ciência, a Amazônia e com a busca por soluções sustentáveis para os desafios climáticos da nossa região. Estar ao lado de outras universidades e instituições fortalece nossa atuação conjunta e garante que as vozes do território amazônico estejam representadas na agenda global”, pontua o professor Denny Mesquita, vice-reitor da UNIR.
Participação ativa - O professor Gabriel Vilardi será expositor no Eixo 2: Gestão Sustentável de Florestas, Oceanos e Biodiversidade, com uma apresentação sobre Combate ao desmatamento e à degradação florestal; e Conservação e restauração de ecossistemas. Vilardi pretende levar ao debate a realidade de Rondônia e, em especial, de Guajará-Mirim, região localizada no chamado arco do desmatamento. “A participação da UNIR é importante por levar uma visão acadêmica do que ocorre no Estado, que enfrenta muitos problemas relacionados aos objetivos do Eixo 2", disse o professor.
Sobre o encontro - O evento é promovido pelo Conselhão, em parceria com UFAM, UFPA, ANDIFES Norte, CONIF Norte, Embrapa, Fiocruz, Instituto Evandro Chagas, INPA, Museu Paraense Emílio Goeldi e a Abruem. Contará com a presença do presidente da COP 30 no Brasil, o embaixador André Côrrea do Lago, e tem como objetivo apresentar um documento elaborado por 40 instituições com contribuições de soluções para a Agenda de Ação do Mutirão Global contra a Mudança do Clima para o período de 2025 a 2035, bem como para a COP30.
Entre os eixos debatidos estão temas fundamentais como: Transição nos Setores de Energia, Indústria e Transporte; Gestão Sustentável de Florestas, Oceanos e Biodiversidade; Transformação da Agricultura e Sistemas Alimentares; Resiliência em Cidades, Infraestrutura e Água; Desenvolvimento Humano e Social; Objetivos Transversais – Financiamento, Inovação e Governança.
Serviço
Encontro da Comunidade Científica e Tecnológica da Amazônia com a Presidência da COP 30
Dia 1
Data: 19 de agosto de 2025, a partir de 9h
Local: Auditório Vitória Régia, Centro de Ciências do Ambiente (CCA) - Campus Universitário Sen. Arthur Virgílio Filho - Setor Sul - Ufam
Dia 2
Data: 20 de agosto de 2025, a partir de 9h
Local: Auditório Eulálio Chaves, Centro de Ciências do Ambiente (CCA) - Campus Universitário Sen. Arthur Virgílio Filho - Setor Sul - Ufam
