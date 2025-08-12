UE, Reino Unido, França e outros 24 países pedem desbloqueio total de ajuda humanitária em Gaza

Publicada em 12/08/2025 às 15h14
Um grupo de 26 países e a União Europeia afirmou nesta terça-feira (12) que "o sofrimento humano em Gaza atingiu níveis inimagináveis" e pediu a Israel o desbloqueio total da ajuda humanitária no território, na entrada de suprimentos e na atuação de ONGs.
O comunicado ocorre após o governo israelense ter aprovado um plano para tomar a Faixa de Gaza, iniciando pela ocupação da Cidade de Gaza, na região central do território palestino, que abriga cerca de um milhão de pessoas. A expansão militar de Israel é motivo de preocupação internacional. (Leia mais abaixo)
"O sofrimento humanitário em Gaza atingiu níveis inimagináveis. A fome está se instalando diante de nossos olhos. É necessária uma ação urgente agora para interromper e reverter a inanição. O espaço humanitário deve ser protegido, e a ajuda nunca deve ser politizada", afirmou o grupo em comunicado conjunto publicado pelo governo britânico.
O grupo pediu que Israel "desbloqueie a ação de atores humanitários essenciais" e a retirada de "novas exigências restritivas" —porém sem explicitar quais— impostas a ONGs, que podem as forçar a deixar os Gaza em breve.
Os países também afirmaram que "medidas imediatas, permanentes e concretas devem ser tomadas para facilitar o acesso seguro e em larga escala para a ONU, ONGs internacionais e parceiros humanitários", entre elas o restabelecimento de todas as rotas humanitárias no território.
O comunicado foi assinado por ministros das Relações Exteriores do Reino Unido, França, Japão, Austrália, Canadá, outros países europeus e altas autoridades da União Europeia.
Também nesta terça-feira, a Organização Mundial da Saúde afirmou querer uma maior entrada de suprimentos em Gaza antes do início da operação israelense para tomar a Cidade de Gaza, anunciada por Israel na semana passada.
Israel está sofrendo uma crescente pressão internacional pelo aumento da ajuda humanitária distribuída em Gaza, por conta de um cenário de "fome em massa" entre os palestinos e pelos planos de tomar o território. O mesmo grupo de países que emitiu comunicado nesta terça já denunciou distribuição de comida "a conta-gotas". Israel, por sua vez, afirma que "há comida e não há desnutrição generalizada" em Gaza.
