UBS Leonardo recebe melhorias estruturais para garantir mais qualidade no atendimento à população

Publicada em 26/08/2025 às 14h51
A Unidade Básica de Saúde (UBS) Leonardo está passando por ajustes estruturais que visam ampliar a funcionalidade do espaço e oferecer mais conforto e segurança para usuários e profissionais de saúde. Os serviços contemplam a construção de uma nova cobertura, a reforma interna e externa da pintura, a troca da fachada arredondada por uma fachada quadrada e a abertura de uma porta individual para o auditório.
O investimento é de aproximadamente R$ 248 mil, viabilizado por meio de convênio firmado entre a Prefeitura e a Faculdade Uninassau.
Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), os trabalhos não configuram uma nova reforma completa da unidade, que já havia passado por melhorias em 2023, mas sim ajustes pontuais e adequações identificadas após a rotina de funcionamento do espaço. Essas intervenções buscam corrigir necessidades técnicas e adaptar a estrutura para novas demandas da comunidade.
“A intenção é garantir que a UBS Leonardo continue oferecendo um ambiente adequado, moderno e funcional, capaz de atender com qualidade a população. Essa atenção constante à manutenção da rede demonstra nosso compromisso em cuidar da saúde e do bem-estar das pessoas”, destacou Wagner Borges, secretário municipal de Saúde.
As obras estão em andamento e a previsão é que sejam concluídas dentro de 90 dias, sem comprometer os atendimentos realizados pela unidade.
