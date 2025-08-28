Tudo Aqui será inaugurado na sexta-feira após reivindicação do deputado Cirone Deiró ao governador

Publicada em 28/08/2025 às 09h32
O município de Cacoal contará, a partir desta sexta-feira (29), com uma unidade do Tudo Aqui. A informação foi prestada pelo deputado estadual Cirone Deiró. A nova unidade do Tudo Aqui funcionará nas instalações do Cacoal Shopping. O governador, coronel Marcos Rocha, deverá prestigiar o evento de inauguração.
Cirone informou que fez a reivindicação ao governador, coronel Marcos Rocha, a pedido de representantes da Associação Comercial e Industrial de Cacoal (ACIC) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). “O governador atendeu nosso pedido e a partir de agora a população de toda a região vai poder contar com a oferta de diversos serviços, num mesmo local”, disse.
Segundo Cirone Deiró, o Tudo Aqui é um programa eficiente, desenvolvido pelo Governo do Estado. “É mais um serviço que beneficia diretamente a população, diminuindo despesas e tempo de deslocamento”, disse Cirone. O deputado lembrou que “é importante executar obras, mas não podemos esquecer de cuidar das pessoas”. Cirone também elogiou o trabalho desenvolvido pela Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp) e agradeceu o empenho da superintendente Semáyra Gomes do Nascimento e sua equipe, no processo de instalação da unidade.
O Tudo Aqui reúne a oferta de diversos serviços públicos, como emissão de RG, CPF, Carteira de Trabalho e alvarás, acesso a programas sociais e outros atendimentos. Deverá haver o funcionamento, no mesmo espaço, de instituições como defensoria pública, SINE, PROCON, IPERON, IICC, Junta Militar, Correios e Balcão Multiserviços.
