Trump diz que Ucrânia ficará com muito território mas garantias de segurança não serão iguais às da Otan

Após a reunião de segunda-feira (18) com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e líderes europeus, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu detalhes nesta terça-feira (19) sobre a partilha dos territórios ucranianos atualmente ocupados pela Rússia.
Em entrevista à rede de TV norte-americana Fox News, ele disse que a Ucrânia ficará "com muito território", em referência às regiões atualmente ocupadas por tropas russas (veja mapa abaixo), mas não especificou quais.
O presidente ucraniano tem dito que não aceitará negociar nenhum de seus territórios com Moscou.
Trump também afirmou na entrevista não ter certeza de que o presidente russo, Vladimir Putin , vai querer fechar um acordo de paz, e que saberá disso "nas próximas duas semanas".
"O Putin está cansado dessa guerra. Mas vamos descobrir mais sobre o presidente Putin nas próximas semanas... É possível que ele não queira fechar um acordo", disse Trump, acrescentando que a Rússia enfrentaria uma "situação difícil" se não chegar a um acordo.
Sobre as garantias de que a Ucrânia não volte a ser atacada, que os líderes europeus pediram na reunião de segunda na Casa Branca, o líder norte-americano afirmou que "haverá algum tipo de segurança, mas não (nos moldes) da Otan".
A presidente da Comissão Europeia (o braço executivo da União Europeia), Ursula von der Leyen, que participou da reunião com Trump e Zelensky, sugeriu que as garantias de segurança — ou seja, de que a Ucrânia não volte a ser invadida após o fim do conflito — sejam similares ao Artigo 5 da Otan, que prevê que aliados possam intervir caso um após membro seja atacado por um terceiro país.
