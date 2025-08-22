Trump diz que pode intervir em Chicago, Nova York e San Francisco, cidades governadas por adversários

Publicada em 22/08/2025 às 15h12
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (22) que Chicago, Nova York e San Francisco — três cidades governadas por adversários políticos —também podem sofrer intervenção federal na segurança similar à de Washington.
Desde meados de agosto, a segurança na capital norte-americana foi federalizada por ordem de Trump.
"Chicago, provavelmente, será a próxima cidade que tornaremos segura. Então ajudaremos com Nova York", disse Trump à imprensa após um pronunciamento no Salão Oval da Casa Branca. "Podemos fazer uma limpa em San Francisco também".
O presidente republicano não informou quando as novas intervenções ocorrerão e também não forneceu números sobre a violências nas cidades citadas. Todas as três, além de Washington, são governadas por prefeitos do Partido Democrata.
Trump, disse, no entanto, que Chicago está uma "bagunça" e chamou o prefeito"extremamente incompetente".
Comentários
Seja o primeiro a comentar!