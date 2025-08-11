Trump cita Brasília entre capitais violentas ao anunciar que vai federalizar polícia em Washington

Publicada em 11/08/2025 às 15h15
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou Brasília como exemplo de "capital violenta" em um discurso, nesta segunda-feira (11), para anunciar uma intervenção federal na segurança de Washington, capital dos EUA.
A medida foi justificada por Trump como uma resposta à "trágica emergência de segurança" na cidade – o que, segundo a prefeita do distrito de Colúmbia, não condiz com as estatísticas oficiais desde 2023.
Dados mais recentes, no entanto, mostram que Washington tem uma taxa de homicídios mais de três vezes maior que a de Brasília.
Segundo Trump, a criminalidade na capital dos Estados Unidos superou a registrada em outras capitais nacionais – além de Brasília, ele citou Bogotá (Colômbia), Cidade do Panamá, Cidade do México e Bagdá (Iraque).
"Olhando os números temos alguns gráficos com diferentes cidades ao redor do mundo: Bagdá, Panamá, Brasília, San José, Bogotá, Cidade do México, Lima... [Em comparação a todos] nós dobramos ou triplicamos [a taxa de criminalidade]. Vocês querem viver em lugares como esses? Eu acredito que não", diz Trump.
Segundo o Atlas da Violência, o DF registrou 347 homicídios em 2023 – número maior que os 274 assassinatos registrados em Washington no mesmo ano.
Washington, no entanto, tinha uma população estimada em 687.324 em 2023 – menos de 25% dos 2,81 milhões estimados para o Distrito Federal no mesmo ano.
Juntando todos esses números, Brasília teve 12,3 homicídios para cada 100 mil habitantes em 2023 – um índice bem abaixo dos 39,86 por 100 mil habitantes registrados em Washington.
Na coletiva, Trump exibiu números ligeiramente diferentes: 13 homicídios por 100 mil habitantes para Brasília, e 41 por 100 mil habitantes, em Washington. Veja abaixo, com zoom:
Trump exibe comparação entre índices de homicídios de capitais nacionais, incluindo Washington e Brasília — Foto: Casa Branca dos EUA/YouTube/Reprodução
Segundo Trump, a cidade de Washington tem sido comparada com capitais descritas como "os piores lugares do mundo".
"Nós queremos segurança em Washington. Você quer poder viver na sua casa ou apartamento e se sentir seguro para ir até uma loja comprar um jornal ou alguma outra coisa. Você não tem isso mais. A taxa de homicídios em Washington é maior que em Bogotá, Cidade do México e em outros lugares que você escuta dizer sobre serem os piores lugares do mundo. [As taxas] são muito maiores", disse Trump.
Intervenção federal em Washington
O anúncio de uma emergência federal sobre a segurança de Washington foi feito nesta segunda-feira (11).
O presidente norte-americano afirmou que vai enviar cerca de 800 tropas da Guarda Nacional e controlará a polícia da cidade. Uma ordem executiva assinada por ele afirma que "o crime está fora de controle" na cidade.
Washington D.C. fica no distrito de Colúmbia, região administrativa dos EUA que funciona sob regime especial. A prefeita de Colúmbia, Muriel Bowser, uma democrata, nega a emergência citada por Trump, reiterando que a criminalidade no distrito caiu desde 2023. Bowser é a principal autoridade executiva da cidade e exerce funções equivalentes às de governadora.
➡️ A Guarda Nacional é uma força híbrida vinculada ao Exército dos EUA, com função estadual e federal. Normalmente opera sob comando dos estados, com financiamento dos governos locais. Às vezes, os soldados são enviados para missões federais, ainda sob comando estadual, mas com recursos federais.
A medida de Trump ocorre após Trump expressar algumas vezes, desde que retornou à Casa Branca em janeiro, o desejo de colocar Washington D.C. sob controle federal.
