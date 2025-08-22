TRT-14 (RO/AC) é destaque nacional em transparência no Judiciário

Publicada em 22/08/2025 às 14h55
O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) obteve um dos maiores índices de desempenho no Ranking da Transparência do Poder Judiciário 2025, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com 99,06% de conformidade aos critérios avaliados.
A cerimônia de divulgação do resultado ocorreu na quarta-feira (20/8), durante a 2ª Reunião Preparatória para o 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário (ENPJ), realizada em Brasília (DF). O ranking avalia a qualidade, clareza e completude das informações disponibilizadas nos portais dos tribunais brasileiros, com foco na aproximação da Justiça com a sociedade e no fortalecimento da transparência pública.
Para o presidente do TRT-14 e gestor das metas e da governança, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, o resultado é reflexo de um trabalho integrado, colaborativo, coletivo e com efetivo gerenciamento contínuo de aprimoramento da gestão do TRT14.
"A transparência é um valor essencial da administração pública e, no âmbito da Justiça do Trabalho, é uma ponte direta com a sociedade. O desempenho do TRT-14 no ranking do CNJ reafirma o compromisso de todos desembargadores, magistrados, servidores de Rondônia e Acre com a prestação jurisdicional eficiente, acessível e responsável. Esse resultado nos orgulha e também nos desafia a continuar evoluindo, com foco na missão, visão de futuro e valores", declarou o presidente.
Esta é a 8ª edição do Ranking da Transparência, iniciativa da Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas do CNJ, com apoio do Departamento de Gestão Estratégica e da Ouvidoria Nacional de Justiça. O levantamento é baseado em 87 itens distribuídos em dez temas, entre eles: gestão, acessibilidade, ouvidoria, prestação de contas, teletrabalho, licitações e sustentabilidade.
Em 2025, 93 dos 94 tribunais brasileiros superaram a marca de 90% dos itens atendidos. A avaliação tem sido uma importante ferramenta de incentivo à cultura de visibilidade, responsabilidade institucional e melhoria contínua na administração do Poder Judiciário.
