TRT-14 é reconhecido nacionalmente pela excelência na Corregedoria

Publicada em 07/08/2025 às 15h35
O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) conquistou o 2º lugar entre os tribunais regionais de pequeno porte. A premiação foi anunciada durante o 4.º Fórum Nacional das Corregedorias Regionais da Justiça do Trabalho, realizado nos dias 6 e 7 de agosto de 2025, em Brasília. A premiação integra o programa “TRT em Destaque”, instituído pelo Ato GCGJT nº 8/2025, que avalia o desempenho das corregedorias regionais a partir de indicadores de produtividade, qualidade e inovação.
Representando o tribunal na cerimônia de premiação, estiveram presentes os desembargadores, presidente do TRT-14, Ilson Alves Pequeno Junior, o vice-presidente e corregedor do TRT-14, Carlos Augusto Gomes Lôbo, e o juiz auxiliar da Presidência e da Corregedoria, Antonio César Coelho de Medeiros Pereira.
Para o desembargador Lôbo, a conquista reafirma o empenho coletivo de toda a equipe. “Este reconhecimento é resultado direto do trabalho dedicado das servidoras, servidores, magistrados e magistradas que atuam na Corregedoria. Temos buscado, de forma integrada, alinhar nossa atuação às diretrizes nacionais e às boas práticas de gestão, sempre com foco na melhoria dos serviços prestados à sociedade”, afirmou.
A premiação dos TRTs de pequeno, médio e grande porte reforça o papel estratégico das corregedorias na promoção da transparência, no controle interno e no fortalecimento da governança no Judiciário Trabalhista.
Promovido pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho (CGJT), o 4.º Fórum Nacional das Corregedorias reuniu corregedoras, corregedores e equipes técnicas para discutir estratégias de fortalecimento institucional, modernização da atuação correcional e aprimoramento dos serviços prestados à sociedade. O evento também foi marcado por painéis técnicos, exposições de boas práticas e debates institucionais.
