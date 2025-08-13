TRT-14 é destaque nacional e está entre as 10 melhores redes sociais da Justiça do Trabalho

Publicada em 13/08/2025 às 10h42
O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (Rondônia e Acre) conquistou a 8ª colocação no ranking nacional das melhores redes sociais da Justiça do Trabalho no primeiro semestre de 2025, conquistando posição de destaque no Top 10 de maior engajamento nas plataformas Instagram, Facebook, YouTube e X (antigo Twitter). A premiação foi entregue durante o XIX Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça (CONBRASCOM), realizado entre os dias 5 e 8 de agosto, em São Luís (MA).
O certificado do Top 10 foi entregue pelo Fórum Nacional de Comunicação e Justiça (FNCJ), em parceria com a plataforma Social Media Gov, que avalia o desempenho de instituições públicas em suas estratégias e conteúdos para redes sociais a partir do benchmarking, um processo de identificação e aplicação das melhores práticas de gestão em determinado setor.
De janeiro a junho deste ano, o TRT-14 registrou mais de 27,7 mil interações, resultado da participação ativa do público em curtidas, comentários, compartilhamentos, salvamentos, respostas a enquetes e interações em transmissões ao vivo. Entre os temas que mais despertaram interesse estão: assédio moral, direitos trabalhistas, trabalho e maternidade e o papel da Justiça do Trabalho.
Confira o ranking nacional das 10 melhores redes sociais da Justiça do Trabalho:
1º – Tribunal Superior do Trabalho (TST)
2º – TRT da 11ª Região (AM/RR)
3º – TRT da 4ª Região (RS)
4º – TRT da 8ª Região (PA/AP)
5º – TRT da 2ª Região (SP)
6º – TRT da 5ª Região (BA)
7º – TRT da 3ª Região (MG)
8º – TRT da 14ª Região (RO/AC)
9º – TRT da 20ª Região (SE)
10º – TRT da 1ª Região (RJ)
O reconhecimento demonstra o compromisso do TRT-14 em oferecer conteúdo de qualidade, informativo e acessível, fortalecendo a comunicação com a sociedade e promovendo o acesso direto a informações oficiais e confiáveis.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!