Trecho da avenida Anysio da Rocha volta a operar em mão dupla a partir de domingo (24); Semtran alerta aos condutores para ficarem atentos

Como medida de planejamento do trânsito na região do bairro Rio Madeira, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), reorganizará a partir do próximo domingo (24) um trecho da avenida Anysio da Rocha Compasso, conhecida também como Estrada da Penal, voltará a ser mão dupla para o trânsito de veículos.
A mudança compreende ao trecho da rotatória no cruzamento das avenidas Tiradentes e Prefeito Chiquilito Erse, passando em frente ao 1º Grupamento do Corpo de Bombeiros até a rua do Contorno. Esse trecho funciona, atualmente, como mão única e a expectativa é que com a mudança melhore o trânsito na região.
As alterações no trânsito da região começaram em fevereiro deste ano, após estudos da Semtran, com a implantação da rotatória avenida Tiradentes, no cruzamento com as avenidas Prefeito Chiquilito Erse (Rio Madeira) e Engenheiro Anysio da Rocha Compasso, com o objetivo de evitar acidentes e garantir mais segurança no trânsito.
O secretário da pasta, Iremar Torres de Lima, disse que o objetivo da mudança é atender a demanda da população, em especial as empresas e escolas que existem na localidade, para facilitar o fluxo de veículos e principalmente melhorar o trânsito da região.
“A gente entendeu que era possível devolver o tráfego de mão de dupla e para isso ser possível a gente teria que colocar um sistema mais dinâmico do que o semáforo e por isso colocamos a rotatória. Após os estudos percebemos que o trânsito na região teve mais fluidez e por isso vamos continuar com esse trabalho em especial naquele trecho que era mão única”, disse o secretário.
A Semtran alerta aos condutores para ficarem atentos, pois de acordo com o projeto serão três vias no sentido bairro - centro, entre elas, uma direita livre. E no sentido centro - bairro será apenas uma via até a lombada em frente ao Corpo de Bombeiros. Após esse trecho a rua seguirá com duas vias normalmente.
“Vamos lembrar que a implantação acontece a partir do próximo domingo (24), pela manhã, por ser um dia tranquilo. E já estamos divulgando principalmente para quem vive na região e as nossas equipes estarão pelos próximos dias, no domingo e também após a implantação do sistema para alertar os condutores até ficar tudo alinhado”, finaliza o secretário.
