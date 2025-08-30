TRE-RO leva serviços eleitorais ao Orgulho do Madeira no próximo final de semana, em parceria com o Programa Rondônia Cidadã

Publicada em 30/08/2025 às 08h30
O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) informa à imprensa que, nos dias 30 e 31 de agosto de 2025 (sábado e domingo), prestará atendimento eleitoral no Residencial Orgulho do Madeira, em Porto Velho, durante mais uma edição do Programa Rondônia Cidadã.
A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS) e conta com a parceria do TRE-RO, que disponibilizará todos os serviços oferecidos em seus cartórios eleitorais, entre eles: emissão do primeiro título, transferência, regularização de títulos cancelados, coleta biométrica e emissão de certidões.
Os atendimentos serão oferecidos na Escola Municipal Maria Francisca de Jesus Gonçalves, no sábado (30) de 8h às 16h, e no domingo (31) de 8h às 12h.
O programa tem como foco promover cidadania e levar serviços essenciais à população em situação de vulnerabilidade social nos municípios e distritos de Rondônia.
Serviço
Evento: Programa Rondônia Cidadã – Atendimento Eleitoral
Datas: 30 e 31 de agosto de 2025
Horários: 8h às 16h (Sábado) e 8h às 12h (Domingo)
Local: Escola Municipal Maria Francisca de Jesus Gonçalves -Residencial Orgulho do Madeira – Porto Velho/RO
