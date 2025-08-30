SERVIÇOS

TRE-RO leva serviços eleitorais ao Orgulho do Madeira no próximo final de semana, em parceria com o Programa Rondônia Cidadã

Os atendimentos serão oferecidos na Escola Municipal Maria Francisca de Jesus Gonçalves, no sábado (30) de 8h às 16h, e no domingo (31) de 8h às 12h.