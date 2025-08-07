TRE-RO amplia acesso e permite atendimento eleitoral em qualquer município do estado

Publicada em 07/08/2025 às 14h10
O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) acaba de aprovar uma resolução inovadora que garante a qualquer cidadã ou cidadão a possibilidade de ser atendido em qualquer zona eleitoral do estado, mesmo fora do seu domicílio eleitoral. A medida entra em vigor a partir de agosto e será implantada de forma escalonada, começando por Porto Velho e Cacoal.
A medida começa a valer de acordo com as datas do cronograma a seguir:
|
Data de Início
|
Início do Atendimento Fora do Domicílio Eleitoral
|
08/08/2025
|
Porto Velho e Cacoal
|
18/08/2025
|
Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Rolim de Moura, Pimenta Bueno e Vilhena
|
01/09/2025
|
Todas as zonas eleitorais do estado de Rondônia
A iniciativa visa agilizar os atendimentos, reduzir deslocamentos e garantir mais comodidade à população. A expectativa é que a medida beneficie especialmente eleitoras e eleitores em trânsito, pessoas que residem em cidades diferentes daquelas onde estão registradas ou que mudaram recentemente de município.
Além da facilidade no atendimento, o processo de análise e confirmação dos dados continuará a ser feito com segurança, pela zona eleitoral de origem da eleitora ou do eleitor, garantindo a integridade do cadastro.
O TRE-RO está à disposição para entrevistas e fornecimento de dados complementares sobre a novidade.
Imagens de apoio:
Atendimentos no cartório: https://drive.google.com/
Atendimentos itinerantes: https://drive.google.com/
