Trabalhadores/as da Educação Estadual realizarão Pit Stop na Zona Leste de Porto Velho na segunda-feira (18/08)

Ação reforça o movimento em defesa das reivindicações da categoria e sua força crescente
Na próxima segunda-feira, 18 de agosto, às 8h, os/as trabalhadores/as da Educação Estadual de Rondônia realizarão um Pit Stop da greve na Zona Leste de Porto Velho, na Rua Amador dos Reis com a Avenida Rio de Janeiro.
A atividade é uma demonstração da unidade e força da categoria, que segue firme na luta por direitos e condições dignas de trabalho. O movimento cresce a cada dia, com adesão crescente de profissionais da Educação em todo o estado, reforçando a pressão sobre o Governo do Estado de Rondônia.
"Convoco todos/as os/as profissionais da Educação a participarem deste Pit Stop. Cada presença fortalece nosso movimento e amplia nossa greve, mostrando ao Governo que a nossa categoria está unida e determinada a conquistar seus direitos. Juntos/as, seguimos firmes e fortes!", destacou a presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi.
