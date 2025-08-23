Tema sobre sentimentos mobiliza alunos quanto às emoções e o trânsito, na penúltima aula do projeto Agente Mirim

Publicada em 23/08/2025 às 10h50
Com o objetivo de formar cidadãos mais conscientes, o governo de Rondônia desenvolve o projeto Agente Mirim da Cidadania no Trânsito. A segunda edição está em fase final de aplicação com os alunos do 5º ano, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Luiz Soares de Cássia, localizada na Zona Leste de Porto Velho, promovendo práticas educativas voltadas à segurança viária e ao exercício da cidadania.
A proposta, executada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), por meio da Escola Pública de Trânsito (Eptran) busca transformar o ambiente escolar em um espaço de construção de valores e atitudes para um trânsito mais humano e seguro. Com isso, já foram realizadas diversas aulas integrando os alunos em disciplinas, como matemática, educação física, artes e teatro. No dia 18 de agosto, foi trabalhada a área de conhecimento da qualidade de vida e bem-estar, mobilizando os alunos quanto às emoções e o trânsito. A última aula do projeto será prática e vai acontecer no Terminal Rodoviário de Porto Velho com atividades lúdicas.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, através do projeto, a gestão estadual trabalha para formar cidadãos mais conscientes e responsáveis, promovendo o exercício da cidadania, além de fortalecer o desenvolvimento do estado.
COMPORTAMENTOS RESPONSÁVEIS
Por meio de vivências cotidianas e ações pedagógicas alinhadas ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans) o projeto foca no engajamento dos estudantes e suas famílias na adoção de comportamentos responsáveis.
De acordo com o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, a iniciativa surgiu como resposta à incidência de sinistros envolvendo crianças e jovens, reforçando a importância da educação como ferramenta para enfrentar os desafios sociais e culturais do trânsito. “Como futuros condutores, eles precisam ser orientados desde cedo para saber como lidar com as diferenças e emoções ao conduzir veículos”, destacou.
AULA
Por meio da ‘contação de história’, a educadora Sheila Ximenes, mostrou aos alunos do projeto que ter tristeza é normal, mas não podemos transformar essa tristeza em apatia, depressão. “Os sentimentos fazem parte da nossa vida diária. Uma hora estamos eufóricos, em outros podemos passar por pequenos percalços, mas precisamos entender nossas emoções e lidar com elas”, explicou.
Com isso, as crianças foram desafiadas a mostrar, por meio de desenhos e cores o que se passava com elas naquele momento. A aluna Ana Lycya dos Santos Moura, expressou tristeza com a conclusão do projeto Agente Mirim da Cidadania no Trânsito. Por outro lado, manifestou que “os sentimos são coisas que todos sentem e entender isso é muito importante”, disse.
