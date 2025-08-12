TCE-RO acompanha de perto a realidade dos hospitais estaduais, identifica boa prática e constata falhas graves

Publicada em 12/08/2025 às 16h42
Nesta segunda-feira (11.08), as equipes do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) realizaram mais um plantão de fiscalização em unidades de saúde gerenciadas pelo Estado, em Porto Velho. Foram visitados o Hospital de Base (clínicas de Neurologia e Urologia), o Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron) e o Hospital de Retaguarda.
A iniciativa faz parte do programa permanente de fiscalização da saúde, que une rigor técnico e escuta humanizada para garantir que o cidadão receba atendimento digno.
TCE-RO segue presente nas unidades hospitalares, ouvindo cidadãos e profissionais da saúde
O objetivo é melhorar o serviço prestado à população e as condições de trabalho dos profissionais de saúde.
Durante as visitas, os auditores verificam a oferta de medicamentos, a realização de exames, a presença de médicos e enfermeiros nas escalas, as condições dos equipamentos e a limpeza das unidades.
“Às vezes, a gente reclama que o dinheiro público não é gasto da forma que se deve, porque justamente precisa da fiscalização. Esse é um dos trabalhos que órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, devem sempre fazer”, afirmou o paciente Uilian Nogueira Lima, que acompanhou de perto a inspeção em um dos hospitais.
O paciente Uilian Nogueira Lima reforça a importância da fiscalização para assegurar o bom uso dos recursos públicos
HOSPITAL DE RETAGUARDA: HUMANIZAÇÃO EM MEIO ÀS CARÊNCIAS
No Hospital de Retaguarda, a escala de plantão estava completa e os pacientes elogiaram o atendimento. Uma iniciativa chamou a atenção dos auditores: sessões voluntárias de musicoterapia conduzidas por um médico do próprio corpo clínico.
Tribunal de Contas vistoria hospitais estaduais para garantir atendimento digno à população
“O atendimento é muito bom. Pessoas maravilhosas me atenderam muito bem. O trabalho do Tribunal de Contas deve continuar, para saber a necessidade dos hospitais”, disse Rogerina Nogueira de França, paciente.
Rogerina Nogueira, acompanhada de sua filha, elogia o atendimento hospitalar e defende a continuidade do trabalho do TCE-RO
Maria Benedita, acompanhante, também elogiou: “O atendimento está ótimo, as pessoas atendem bem, eu não tenho o que reclamar. Um ótimo hospital. A fiscalização é importante porque às vezes faltam profissionais”.
A paciente Maria Benedita acredita que a fiscalização contribui para a presença adequada de profissionais
“Eles atendem bem a gente, dão medicação no horário certo, a alimentação é boa. É importante fiscalizar para ver se está indo tudo bem”, relatou Carla Beatriz, paciente.
Carla Beatriz reconhece a importância da fiscalização para garantir um bom atendimento nos hospitais
Apesar dos elogios, a estrutura apresenta problemas como sala de raio-X sem blindagem adequada, aparelhos de ar-condicionado com vedação precária, leitos sem cortinas, banheiro sem acessibilidade, macas e cadeiras quebradas e presença de mofo. Também faltam medicamentos e insumos específicos para procedimentos.
“Os apontamentos feitos ajudam a melhorar a gestão, sempre pensando no melhor para o paciente. Sempre recebemos o Tribunal de portas abertas”, afirmou o diretor técnico do hospital, Ismael de Souza Lima.
Ismael de Souza Lima afirma que as recomendações do TCE-RO ajudam a melhorar a gestão hospitalar
HOSPITAL DE BASE: ATRASOS E CANCELAMENTOS DE CIRURGIAS
No Hospital de Base, um dos principais de Rondônia, a equipe constatou atrasos e cancelamentos de cirurgias. A falta de anestesistas, a indisponibilidade de leitos de UTI e a ausência de insumos têm prolongado internações e comprometido o giro de leitos.
“Esse acompanhamento semanal é essencial no estado de Rondônia”, destacou o auditor de controle externo Mateus Batisti, reforçando que os serviços públicos de saúde são uma das prioridades do TCE.
A enfermeira Pamela Regina destaca que as vistorias agregam valor à atuação dos profissionais da saúde
Para a enfermeira Pamela Regina, a presença da fiscalização também fortalece o trabalho das equipes: “Estou sempre acompanhando as vistorias. Acredito que agrega tanto para nós, profissionais, quanto para o próprio Tribunal”.
CEMETRON: AVANÇOS E DESAFIOS PERSISTENTES
No Cemetron, a equipe encontrou melhorias desde a última inspeção: corredores livres, macas devidamente armazenadas, limpeza e organização adequadas..
O Tribunal de Contas atua para garantir que os recursos públicos sejam aplicados com eficiência na saúde
Ainda assim, persistem desafios: falhas no equipamento de bioquímica e ausência de um aparelho de raio-X fixo, o que obriga a utilização de equipamentos portáteis.
OLHAR ATENTO E COMPROMISSO COM O CIDADÃO
Os resultados das vistorias serão reunidos em relatório e encaminhados aos gestores estaduais para que adotem medidas e solucionem os problemas identificados.
Para o TCE-RO, fiscalizar significa também ouvir quem está na ponta (pacientes e profissionais) e transformar cada constatação em ações práticas para melhorar o sistema.
Equipe técnica do TCE-RO em ação para garantir a melhoria do atendimento à população e das condições de trabalho para os profissionais da saúde
“Nosso objetivo é contribuir com a melhoria do atendimento à população e das condições de trabalho dos profissionais de saúde”, concluiu a auditora de controle externo Santa Spagnol, coordenadora da ação desta segunda-feira.
