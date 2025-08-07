SINTERO: Greve Geral inicia com forte adesão dos Trabalhadores/as em Educação do Estado de Rondônia

Publicada em 07/08/2025 às 08h25
Os trabalhadores e trabalhadoras da educação estadual paralisaram suas atividades em todo o Estado de Rondônia nesta quarta-feira (06/08). Organizada pelo SINTERO, a greve conta com forte mobilização na sede administrativa, em Porto Velho, e nas 11 regionais, demonstrando a união da categoria em busca de valorização profissional.
Entre as principais reivindicações estão o aumento do percentual da gratificação por titulação (pós-graduação, mestrado e doutorado), a ampliação do auxílio-transporte e o reajuste do auxílio-alimentação, que permanece congelado há quase uma década. Além disso, a categoria exige a realização de concurso público unificado e a equiparação salarial entre técnicos e técnicas níveis 1 e 2.
“A mobilização mostra que os trabalhadores e trabalhadoras da educação estão unidos e vão continuar lutando até que haja uma proposta que atenda às pautas da categoria. Essa greve é uma resposta ao descaso; a educação precisa de investimento, respeito e valorização. Seguiremos firmes até sermos ouvidos e ouvidas”, declarou a presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi.
Próximos dias de mobilização
A mobilização continua na quinta-feira (07), com concentração marcada para as 8h, na sede administrativa do SINTERO, em Porto Velho e nas regionais. Na sexta-feira (08), as atividades acontecerão à tarde, às 13h.
O SINTERO orienta que todos/as os/as profissionais da educação permaneçam mobilizados, participem das ações e acompanhem as atualizações pelas redes oficiais do sindicato.
Imagens: Jacson Pessoa
