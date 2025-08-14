SINTERO: Educação estadual faz buzinaço em Porto Velho e pressiona governo por melhorias na proposta

Publicada em 14/08/2025 às 08h17
Trabalhadores e trabalhadoras da educação estadual realizaram, nesta quarta-feira (13/08), um buzinaço pelas ruas da capital para reivindicar direitos e cobrar respostas do Governo do Estado de Rondônia. A mobilização, organizada pelo SINTERO, começou às 10h e passou por pontos estratégicos como a Superintendência Regional de Educação, a Assembleia Legislativa de Rondônia, o Centro Político Administrativo (CPA) e a Secretaria Estadual de Educação (Seduc).
Além das buzinas, a direção do sindicato utilizou um carro de som para transmitir falas de reivindicação, enquanto a categoria também se mobilizava nos próprios veículos, levantando bandeiras e mostrando seu apoio às demandas. A ação comunicou à população a importância da valorização dos profissionais da educação, que há mais de sete meses tentam negociar com o governo sem obter respostas satisfatórias às suas reivindicações.
Entre as principais reivindicações estão:
* Aumento do percentual da gratificação por titulação (pós-graduação, mestrado e doutorado);
* Ampliação do auxílio-transporte para contemplar quem ganha até 5 salários mínimos baseados no IRF;
* Reajuste do auxílio-alimentação, que permanece congelado há quase uma década;
* Realização de concurso público unificado;
* Equiparação salarial entre técnicos e técnicas níveis 1 e 2.
De acordo com a direção sindical, a ação integra o calendário de mobilizações que vem sendo realizado em todo o estado.
“Com esse buzinaço, mostramos à sociedade e enfatizamos ao governo que nossas demandas são legítimas e urgentes. Estamos nas ruas porque acreditamos que a educação pública de qualidade começa pela valorização de seus profissionais”, destacou a presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi.
Na parte da tarde, às 15h, representantes da direção do sindicato se reuniram com a Seduc para tratar das pautas apresentadas. O encontro resultou em uma proposta que será apresentada diretamente à categoria na assembleia de amanhã(14/08) às 9h da manhã. A deliberação ocorrerá simultaneamente nas 11 regionais do SINTERO, garantindo que todos e todas possam decidir os próximos passos da mobilização.
A direção reforça a importância da participação de todos e todas. “O momento é decisivo e precisamos de unidade. Pedimos que ninguém falte, pois será a categoria que decidirá os próximos passos da nossa luta”, concluiu Dioneida.
Imagens: Jacson Pessoa
