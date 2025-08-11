SINTERO alerta golpe filiadas e filiados sobre com tentativas de fraude relacionadas a precatórios

Publicada em 11/08/2025 às 14h11
O SINTERO alerta as filiadas e filiados sobre a atuação de supostos infratores que estão assediando membras e membros da categoria com propostas fraudulentas relacionadas a precatórios. Esses indivíduos estão utilizando o nome de escritórios de advocacia conhecidos para dar uma falsa sensação de segurança e credibilidade.
Esses golpistas entram em contato por diferentes meios, oferecendo serviços que prometem facilitar a obtenção de valores de precatórios, mas que na verdade têm o objetivo de enganar e roubar informações pessoais e financeiras.
Orientações para evitar o golpe:
• Não forneçam informações pessoais ou financeiras.
• Em caso de contato suspeito, confirmem a veracidade com o SINTERO por meio dos canais oficiais.
Canais oficiais do SINTERO:
• Telefone institucional: (69) 3217-8600
• Secretaria de Assuntos Jurídicos (atendimento somente por mensagens; não realiza atendimento por chamadas ou áudios): (69) 99996-9006.
• Site: www.sintero.org.br
Proteja-se e mantenha-se alerta!
Arte: Jacson Pessoa
Comentários
Seja o primeiro a comentar!