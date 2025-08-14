SINJUR participa do IV Congresso da Pública e reforça apoio ao projeto

Publicada em 14/08/2025 às 14h17
O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Rondônia (SINJUR) marcou presença no IV Congresso Nacional da Pública – Central do Servidor, realizado em Brasília, nos dias 13 a 16 de agosto, com uma agenda voltada à defesa dos direitos dos servidores públicos e ao fortalecimento da atuação sindical em nível nacional.
Representando a entidade, o Diretor de Comunicação, Rafael Campanha, participou dos debates e painéis que abordaram pautas prioritárias para o funcionalismo, com destaque para o apoio ao PLP 21/2023, conhecido como “DESCONGELA” — projeto que restabelece a contagem de tempo para quinquênios, licenças-prêmio e demais benefícios suspensos durante a pandemia da Covid-19.
Deputadas reforçam compromisso com o serviço público
O evento conta com a presença de três deputadas federais que têm se destacado na luta em defesa dos servidores públicos: Alice Portugal, Erika Kokay e Luciene Cavalcante — esta última, autora do “DESCONGELA”. As parlamentares reforçaram o compromisso com a valorização do funcionalismo e com a reparação das perdas acumuladas nos últimos anos.
Articulação política e formação sindicaDurante o congresso, o representante do SINJUR aproveitou para estreitar laços com outras entidades sindicais, compartilhar experiências e estudar propostas que possam ser implementadas em Rondônia. O objetivo é alinhar estratégias e ampliar a capacidade de articulação política da categoria no estado.
“Estar aqui é reafirmar nosso compromisso com a defesa dos servidores do Judiciário de Rondônia. Seguimos atentos as pautas nacionais e buscando mais conquistas para nossa categoria. Quanto ao “descongela”, a Deputada Luciene nos informou que espera a provação deste projeto de lei no congresso e já está alinhada a sanção com o presidente da república”, declarou Rafael Campanha.
