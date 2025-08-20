SINDSEF-RO continua empenhado em buscar soluções para as demandas dos servidores do ex-Território

Publicada em 20/08/2025 às 14h22
Uma das atuais lutas do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO é pelo reposicionamento de carreira dos professores pioneiros, que tiveram suas progressões prejudicadas por diversas mudanças na legislação ao longo dos anos.
Na quarta-feira (20/08), esse tema foi mais uma vez levantado pela diretoria do Sindsef, representada pelas diretoras Flávia Hiromi Takahashi e Eva Bezerra e pelo diretor Francisco Torres e debatido em reunião junto a Chefe da Digep, Sandra Ferreira.
A reunião com presença do presidente da CPPD (Comissão Permanente de Pessoal Docente) de Rondônia, Daniel Pereira e demais menbros da comissão: Ana Maria Soares, Ana Lúcia Leopoldino e Filomena Cristina. O advogado Denyvaldo Junior também participou da reunião.
Constantemente, o Sindsef/RO tem visitado a chefe da Digep e CPPD em busca de medidas que possam trazer soluções para as reivindicações dos servidores do ex-território, sejam os pioneiros ou transpostos.
Outro ponto crucial que discutimos foi a questão da RT dos servidores transpostos aposentados antes de 2013 e daqueles que ainda estão na ativa. É fundamental encontrar uma solução que garanta a igualdade de tratamento e a justiça para todos os servidores.
