PUBLICAÇÕES LEGAIS

SINDMOTO convoca assembleia geral para eleição e posse da nova diretoria – triênio 2025/2028

O Sindicato dos Mototaxistas, Motofretes e Motoboys de Rondônia convoca seus sindicalizados para a assembleia geral ordinária que definirá a nova diretoria do SINDMOTO para o triênio 2025/2028. A eleição e posse ocorrerão no dia 20 de setembro de 2025, na sede do sindicato em Porto Velho