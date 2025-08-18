Serviços de habilitação, veículos e atividades de educação são oferecidos para população durante evento em Cacoal

Publicada em 18/08/2025 às 11h14
A população de Cacoal teve acesso a uma série de serviços públicos essenciais, neste sábado (16) e domingo (17). O Mutirão de cidadania e justiça “Cacoal Rota da Justiça” contou com a participação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), que levou serviços de habilitação e veículos, além de educação de trânsito com atividades lúdicas e interativas para crianças, jovens e adultos.
A iniciativa, que disponibilizou atendimentos nas áreas de saúde, cidadania, justiça e trânsito, também fizeram parte do programa Rondônia Cidadã, do governo do estado, que integrou o evento no município.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa fortalece as atividades desenvolvidas pela gestão estadual voltadas à educação de trânsito, com foco na conscientização e segurança, além de promover o acesso da população aos serviços essenciais nos seus municípios.
HORÁRIOS ALTERNATIVOS
Durante os dois dias de ação, 828 pessoas foram atendidas pelas ações de educação de trânsito e outros serviços oferecidos pelo Detran-RO, como: renovação e 2ª via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); coleta biométrica (foto e digitais); certidão de nada consta; orientações e informações sobre o aplicativo Carteira Digital, recebimento de documentos e abertura do processo da CNH Social, demais informações sobre Carteira de Habilitação e serviços de veículos, além de emissão de taxas de veículos.
Foi o horário alternativo de atendimento que levou o professor Gilcélio Bento de Souza a procurar o evento para abrir o processo de renovação da CNH. “Trabalho durante o dia, estudo à noite e, no horário comercial não consigo ir até uma unidade do Detran. Com esse atendimento no sábado, consegui abrir o processo de renovação da minha CNH sem dificuldades”, contou.
DINÂMICAS INTERATIVAS
Crianças, jovens e adultos também participaram de jogos educativos, pintura, brincadeiras com placas de sinalização e sorteios de capacetes e bicicleta. Os mascotes “Vidinha” e “Ligadinho” interagiram com o público em dinâmicas que reforçam orientações sobre o comportamento seguro no trânsito.
A moradora de Cacoal, Heloísa Almeida, levou a filha de sete anos para o espaço do Detran-RO. “Ela brincou, pintou e teve contato com informações que normalmente não fazem parte do cotidiano das crianças. Achei importante, porque despertou a curiosidade sobre as placas e o trânsito em geral”, disse.
Presente no evento, o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, acompanhou as atividades e reforçou a importância de levar os serviços e informações diretamente à população. “O Detran tem um papel fundamental na promoção da segurança viária. Eventos como este permitem que a mensagem chegue a mais pessoas e ajude na construção de um trânsito mais responsável”, afirmou.
