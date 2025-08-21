Serviço gratuito da Prefeitura de Porto Velho facilita acesso de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida

Publicada em 21/08/2025 às 11h14
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), o programa PVH Acessibilidade segue realizando, de forma 100% on-line, o cadastro de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida para utilização do transporte adaptado do município.
O serviço é gratuito e voltado a moradores de Porto Velho que apresentem dificuldades para utilizar o transporte público convencional, seja por condições físicas, motoras ou de saúde. O cadastro também contempla acompanhantes, desde que comprovada a necessidade por meio de laudo médico.
Além de promover inclusão e autonomia, a medida evita deslocamentos desnecessários, amplia o alcance do atendimento e garante mais praticidade aos usuários. Interessados podem realizar o cadastro diretamente pela plataforma https://pvhacessibilidade.jtptransportes.com.br/, preenchendo o formulário com informações pessoais, tipo de deficiência e anexando os documentos exigidos: RG, CPF, comprovante de residência, laudo médico (se aplicável) e comprovante de inscrição no Cadastro Único.
Cada micro-ônibus tem capacidade para transportar até cinco cadeirantes e oito acompanhantes
Segundo a Semtran, o agendamento do transporte deve ser feito com pelo menos 24 horas de antecedência, pelo mesmo site onde foi realizado o cadastro, e está sujeito à disponibilidade de vagas. Atualmente, o serviço conta com dois micro-ônibus verdes, cada um com capacidade para transportar até cinco cadeirantes e oito acompanhantes. Os veículos possuem rampa elevatória, wi-fi, entradas USB, câmeras de monitoramento e GPS, funcionando de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.
Para a gestão municipal, o PVH Acessibilidade é mais que um serviço: é uma ponte para a cidadania, garantindo que pessoas em situação de vulnerabilidade ou com deficiência tenham seus direitos de mobilidade plenamente respeitados.
