Semosp recupera vias no Nova Brasília por determinação do prefeito Affonso

Publicada em 11/08/2025 às 08h49
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), seguindo determinação do prefeito Affonso Candido (PL), concluiu nesta segunda-feira (11) o reperfilamento da rua Presbítero Honorato Pereira, no trecho entre as ruas Porto Alegre e Governador Jorge Teixeira, no bairro Nova Brasília. O serviço consistiu na aplicação de uma nova camada de massa asfáltica sobre a pavimentação danificada, garantindo mais qualidade e prolongando a durabilidade da via.
Segundo o prefeito Affonso Candido, a ação faz parte de um trabalho contínuo que está alcançando todos os bairros da cidade. “Já atendemos a maioria dos bairros e continuamos recebendo solicitações diariamente pelos nossos canais de comunicação. O cronograma é ajustado conforme as prioridades, pois, infelizmente, temos ruas pavimentadas há menos de dois anos que já apresentam danos”, destacou.
As obras de recuperação seguem em ritmo acelerado também nos distritos, com equipes da Semosp atuando diariamente para melhorar a infraestrutura urbana e atender as demandas da população. A Prefeitura reforça que essas intervenções representam um avanço importante na reestruturação da cidade, garantindo serviços entregues com dignidade e respeito aos moradores, comerciantes e motoristas que utilizam as vias.
O prefeito lembra que a população pode colaborar com sugestões e denúncias de problemas, entrando em contato com a Semosp pelo telefone e WhatsApp (69) 3416-4161, ou presencialmente na sede da secretaria, localizada na Avenida Dois de Abril, nº 2221, bairro Jardim dos Migrantes.
