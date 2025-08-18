Semma confecciona lixeiras ecológicas para instalação em locais públicos

Publicada em 18/08/2025 às 11h30
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semma, do município de Guajará-Mirim está confeccionando lixeiras ecológicas que serão instaladas em diversos pontos públicos do município, ajudando a manter o município limpo e a preservar o meio ambiente.
As estruturas estão sendo produzidas com madeiras doadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – Semosp, que além de contribuir com o projeto, possibilitou o reaproveitamento de madeiras, reforçando a sustentabilidade da ação.
O secretário da Semma, Eduardo Paes, agradeceu ao secretário da Semosp, Gerson Maia, pelo apoio ao projeto. “O prefeito Fábio “Netinho” trouxe a sugestão e nós colocamos em prática. Estamos cuidando do ambiente, ajudando na coleta de lixo e promovendo um município mais limpo.”
O projeto iniciou nesta semana e ainda não tem data para a instalação das lixeiras.
Queimadas
Além dessa iniciativa, a Semma está intensificando a fiscalização para combater as queimadas, em parceria com outros órgãos, atuando pela preservação do ar e do meio ambiente.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!