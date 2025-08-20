Semeia inicia campanha para prevenir queimadas  

Publicada em 20/08/2025 às 11h44
Para conscientizar a população sobre os perigos e as consequências das queimadas, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), iniciou, na semana passada, uma campanha em pontos estratégicos da cidade.
Segundo relatório da Semeia, no período, 1.200 folders foram distribuídos com informações sobre os danos ambientais e à saúde causados pelas queimadas. Neles, também constavam instruções para quem pratica a ação ilegal e dicas para evitar o fogo.
A pasta divulgou ainda que houve a distribuição de 1.200 lixeiras em carros, com o propósito incentivar o descarte correto do lixo dos veículos. “Para reforçar a mensagem de que o lixo descartado, incorretamente, pode se tornar um agente de ignição para as queimadas”, frisou o secretário João Luiz Barbosa.
Segundo ele, a campanha pretende reduzir em 50% o número de ocorrências de queimadas em áreas urbanas e terrenos baldios, no município, aumentar a conscientização da população sobre os riscos e as consequências das queimadas.
“Fortalecer a fiscalização e a aplicação das leis relacionadas às queimadas, promover a limpeza e manutenção de terrenos baldios, e estabelecer um canal de denúncias eficaz e acessível à população”, acrescentou a agente de Educação Ambiental, Leila de Falco.
As ações foram realizadas no Feirão do Produtor Rural Robson Guimarães, Prefeitura Municipal, semáforos próximos aos supermercados Irmãos Gonçalves e Jeedá (no 1º distrito), Supermercados São João (2º distrito).
Queimadas é um crime, e a iniciativa ataca o problema dos focos urbanos em terrenos baldios. “Com a colaboração de todos os setores da sociedade e a aplicação contínua das estratégias propostas, é possível construir um ambiente mais seguro, saudável e sustentável para os moradores de Ji-Paraná”, lembrou João Luiz Barbosa.
Texto: Jairo Ardull
Comentários
Seja o primeiro a comentar!