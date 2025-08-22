Semed abre vagas para estágio remunerado em Pedagogia

Publicada em 22/08/2025 às 09h27
A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Rolim de Moura (RO), em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), anunciou a abertura de vagas para estágio remunerado destinadas a estudantes do curso de Pedagogia. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a formação prática dos acadêmicos e contribuir para o desenvolvimento da educação no município.
REQUISITOS E BENEFÍCIOS
Podem se candidatar estudantes regularmente matriculados em cursos de Pedagogia. Os selecionados terão direito a auxílio bolsa e vale transporte, recebendo apoio financeiro para desempenhar suas atividades.
Os estagiários selecionados irão atuar nas escolas municipais de Rolim de Moura, acompanhando o trabalho pedagógico e colaborando no processo de ensino e aprendizagem.
INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES
As inscrições estarão abertas de 22 a 29 de agosto, no horário das 7h30 às 13h30, e devem ser realizadas na sede da Semed de Rolim de Moura, localizada na Avenida Curitiba, esquina com a Rua Jaguaribe, nº 4447, Centro.
Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (69) 99290-3353.
“Os estágios representam uma grande oportunidade para que nossos futuros profissionais da educação tenham contato direto com a realidade escolar, adquiram experiência prática e contribuam para a qualidade do ensino oferecido às nossas crianças. É um investimento que valoriza tanto a formação dos estudantes quanto o fortalecimento da rede municipal de ensino”, destacou o secretário municipal de Educação, Wander Barcelar.
