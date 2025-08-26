Semdes capacita profissionais que prestam atendimento à mulheres e meninas vítimas de violência doméstica e familiar

Publicada em 26/08/2025 às 09h25
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Jaru – Semdes, por meio da equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS e em parceria com o Ministério Público, promoveu na última quinta-feira, 21, e sexta-feira, 22, uma capacitação sobre o Fluxograma para Enfrentamento e Atenção às Mulheres e Meninas Vítimas de Violência Doméstica e Familiar.
O público alvo do evento foram os profissionais que prestam atendimento às vítimas. Durante o dia 21, assistentes sociais, agentes das áreas de saúde, educação, segurança pública, do sistema judiciário e outros setores participaram do curso. Na sexta-feira, a capacitação foi direcionada para policiais de delegacias especializadas e que fazem parte da patrulha Maria da Penha.
Na oportunidade, foi feita a encenação baseada em casos reais de violência contra a mulher, e em seguida o estudo de caso para fins de prática de aplicação do fluxograma para enfrentamento, além de rodas de conversa e troca de experiências entre os participantes. O fluxograma foi instituído pela Prefeitura de Jaru em 16 de junho de 2024, e demonstra de forma sequencial e integrada os procedimentos e responsabilidades dos órgãos que compõem a rede de atendimento, garantindo o acolhimento humanizado, escuta qualificada, medidas de proteção e responsabilização dos agressores.
A secretária de desenvolvimento social, Edileuza Souza Sena, falou sobre o marco que a capacitação representa no município. “O trabalho em rede é o melhor caminho para oferecer respostas rápidas e dignidade às mulheres e meninas que enfrentam situações de violência. A união de esforços pode salvar muitas vidas”, destacou.
Participaram do evento os promotores de justiça Dr. Victor Ramalho Monfredinho, Dr. Roosevelt Queiroz Costa Júnior, o defensor público Lucas do Couto Santana, vereadora Sthella Almeida e o delegado Salomão Matos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!