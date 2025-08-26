Semdec leva ações e escuta a população ribeirinha do baixo Madeira nos preparativos da 2ª Conferência Municipal

Publicada em 26/08/2025 às 16h28
A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), com foco no progresso e na construção de uma cidade cada vez mais participativa e sustentável, levou uma semana intensa de atendimentos à população do baixo Madeira, encerrada na última sexta-feira (22).
O secretário-executivo do Concidade, Kauê Ribeiro, acompanhado do arquiteto Carlos Alexandre, realizou visitas aos distritos de São Carlos, Nazaré, Calama e Demarcação. A ação faz parte da 1ª Etapa dos Eventos Preparatórios Distritais da 2ª Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor Participativo.
As comunidades ribeirinhas do baixo Madeira receberam as equipes, que trabalharam para mobilizar a sociedade local, divulgar a relevância da conferência e preparar para a escolha dos delegados distritais, que terão papel fundamental na definição de políticas públicas voltadas ao futuro urbano e rural do município.
De acordo com Kauê Ribeiro, esse processo é essencial para garantir que a população tenha voz ativa nas decisões sobre o desenvolvimento da cidade. “Estamos construindo, junto com a sociedade, um caminho democrático e transparente, que fortalece Porto Velho e abre novas perspectivas de crescimento ordenado e sustentável”, destacou.
Em breve, novas etapas serão realizadas com viagens a outros distritos, reforçando o compromisso da Semdec em ouvir a população e integrar todos os cidadãos na construção coletiva do futuro de Porto Velho.
