Semana da Pátria terá mudanças no trânsito em Porto Velho

Publicada em 29/08/2025 às 16h02
No dia 1º de setembro, a Prefeitura de Porto Velho realizará a abertura oficial da Semana da Pátria, com o projeto "Resgatando o Civismo", que tem como tema: Brasil que Vive em Nós. O evento ocorrerá nas proximidades do Prédio do Relógio, e a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran) informa as medidas adotadas para organizar o trânsito na região.
As ações incluem interdições totais em pontos estratégicos, proibição de estacionamento em vias próximas ao evento e definição de rotas alternativas para o transporte coletivo. O objetivo é garantir a segurança da população, a fluidez no tráfego e a organização do espaço durante o tradicional ato cívico.
ESTACIONAMENTO
A medida tem como finalidade evitar riscos de acidentes e impedir a movimentação de veículos durante a solenidade, quando há grande concentração de pessoas.
Na segunda-feira (1º), no período das 13h30 às 19h30, estará proibido o estacionamento nos seguintes pontos:
Av. Farquar, em ambos os lados, no trecho entre rua Henrique Dias e Av. Sete de Setembro;
Av. Sete de Setembro, em ambos os lados, entre Av. Farquar e rua Euclides da Cunha;
Rua Euclides da Cunha, em ambos os lados, entre Av. Sete de Setembro e rua Henrique Dias;
Rua Henrique Dias, em ambos os lados, entre rua Euclides da Cunha e Av. Farquar.
VIAS ALTERNATIVAS
Durante o evento, os veículos que transitarem pela Av. Farquar, descendo em direção ao centro da cidade, deverão seguir pela rua Renato Peres Medeiros, até a Av. Rogério Weber, que será transformada em mão dupla entre a Av. Sete de Setembro e a rua Renato Peres Medeiros.
As modificações no trânsito serão acompanhadas por agentes de trânsito, que estarão responsáveis pelo controle e orientação dos motoristas durante a programação.
