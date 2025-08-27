Semana da Pátria inicia na próxima segunda-feira, 1º, com programação em frente ao Palácio Rio Madeira, em Porto Velho

Publicada em 27/08/2025 às 14h32
No dia 1º de setembro, o governo de Rondônia dá início a Semana da Pátria, com atividades em frente ao Palácio Rio Madeira (PRM), em Porto Velho. A programação começa às 8h, com o hasteamento dos pavilhões nacionais, tendo a presença de autoridades civis e militares, estudantes, representantes de instituições e da população em geral. Durante a solenidade de abertura, será conduzido o fogo simbólico da Pátria, marcando o início da programação que segue até o dia 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, com o objetivo de resgatar valores de civismo, patriotismo e união entre os cidadãos.
Responsável pela coordenação das atividades da Semana da Pátria, bem como a realização do desfile cívico-militar, a Casa Militar da Governadoria (Casa Militar), promoveu uma reunião na terça-feira (26), com representantes da Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira, Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), para alinhamento da programação de 2025.
Segundo o coordenador das atividades da Semana da Pátria, major José Leite de Figueiredo Cisne, na ocasião foram discutidos pontos como a logística dos desfiles, o esquema de segurança, a participação das escolas e entidades civis, além da estrutura necessária para receber o público, local onde se acompanha tradicionalmente as comemorações.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a Semana da Pátria fortalece o patriotismo, a liberdade, a democracia e o desenvolvimento do país, incentivando a participação da sociedade na construção de um Brasil mais justo, democrático e solidário.
DESFILE CÍVICO-MILITAR
O desfile cívico-militar será realizado no dia 7 de setembro, na Avenida Santos Dumont, próximo à Avenida Governador Jorge Teixeira. Com 940 metros de extensão, a nova localização oferece diversas vantagens, além do espaço que favorece uma maior concentração do público, sem a necessidade de bloqueio das ruas adjacentes, minimizando o impacto no trânsito.
