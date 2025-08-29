Semagri reforça apoio ao produtor rural com visitas técnicas e serviços do programa Porteira Adentro

Publicada em 29/08/2025 às 14h21
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (Semagri), segue fortalecendo o compromisso com os produtores rurais, oferecendo orientação técnica e apoio direto ao pequeno agricultor. Durante esta semana, diversas ações foram realizadas em diferentes localidades, sempre com foco na valorização do homem do campo e na melhoria da produção rural.
Orientações técnicas e incentivo à diversificação
Na Linha 20, os técnicos da Semagri visitaram a propriedade do produtor Eduardo Silva, presidente da associação APRITA. A visita teve como objetivo orientar sobre a coleta de amostras de solo e indicar alternativas para diversificação da produção. Atualmente, Eduardo trabalha com bovinocultura de leite e implantou um plantio de 208 pés de coco, com 16 meses. Ele também recebeu orientações para implantação de novas culturas, como café, banana e cacau, ampliando as possibilidades de renda e sustentabilidade da propriedade.
Programa Porteira Adentro: apoio direto ao pequeno produtor
O programa Porteira Adentro, desenvolvido pela Semagri, garantiu nesta semana serviços de gradagem e apoio à recuperação de áreas produtivas. Na 3ª Linha Gleba G e na Linha Santa Rita, pequenos produtores foram atendidos com serviços essenciais, como construção e recuperação de represas, bebedouros e carreadores dentro das propriedades. Essas ações são fundamentais para melhorar o escoamento da produção e fortalecer a agricultura familiar. Além disso, os serviços de gradagem têm atendido agricultores em hortas e lavouras de café, cacau e melancia, entre outras culturas.
Acompanhamento de propriedades e manejo sustentável
Na Linha 94, o produtor Marcos Pereira recebeu a segunda visita técnica da equipe da Semagri, que acompanhou a implementação das orientações anteriores e reforçou recomendações sobre manejo e adubação. Já no final da Avenida Brasil, outro produtor, Marcos Pereira Júnior, recebeu a primeira visita técnica para avaliação da produção de hortaliças.
Na propriedade, foram repassadas orientações sobre a Poda Programada de Ciclo (PPC), indução floral do abacaxi e o uso de tecnologias como estufas com sistema de mulching para produção de folhosas (cebolinha, alface, couve, manjericão e almeirão), além da hidroponia com cultivo de alface e agrião. Essas práticas incentivam a modernização da produção agrícola, elevando a qualidade e a produtividade.
Com essas ações, a Prefeitura de Ji-Paraná reafirma o compromisso de cuidar do produtor rural, levando conhecimento técnico, serviços e programas que garantem mais qualidade de vida, geração de renda e fortalecimento do campo.
