Semagri participa de reunião na zona Rural para discutir demandas de produtores

Publicada em 18/08/2025 às 11h23
A Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) esteve, na quinta-feira (14), na Fazenda do senhor Wilson, localizada na Estrada Velha do Calcário, para uma reunião com representantes do Sindicato Rural de Pimenta Bueno.
O encontro teve como pauta a apresentação de demandas e o debate sobre iniciativas voltadas ao futuro assentamento rural, com foco em ações que possam garantir mais infraestrutura, logística e apoio direto ao produtor.
A visita reforça o compromisso da Semagri em manter diálogo permanente com os agricultores, fortalecendo parcerias que contribuam para o desenvolvimento da zona rural e a valorização da produção local.
