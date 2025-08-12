SEINFRA inicia operação Tapa-Buracos em Porto Velho, anuncia vereador Everaldo Fogaça

Publicada em 12/08/2025 às 10h20
Porto Velho começou a receber nesta semana os serviços de operação Tapa-Buracos realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA).
O anúncio foi feito pelo vereador Everaldo Fogaça (PSD), que celebrou o início dos trabalhos e destacou a importância da medida para melhorar as condições das ruas da capital.
O parlamentar parabenizou o prefeito Léo Moraes (PODEMOS) e o secretário Thiago Catanhede pela solução do problema que paralisava a aplicação da massa asfáltica.
O serviço estava suspenso devido a uma decisão do Tribunal de Contas de Rondônia, mas agora a liberação permite que as equipes retomem as obras.
“Tenho vários pedidos de providências para Tapa-Buracos na cidade e agora começa esse trabalho”, disse o vereador Everaldo Fogaça.
O vereador explicou que a situação das ruas tem sido uma das principais demandas da população e que o retorno da operação vai atender diversos bairros de Porto Velho.
Com a retomada da manutenção asfáltica, a expectativa é que problemas como buracos e crateras nas vias sejam reduzidos, melhorando o tráfego e a segurança para motoristas e pedestres.
A prefeitura informou que o cronograma de serviços será divulgado nos próximos dias e que as equipes devem atuar de forma contínua, priorizando os trechos mais críticos.
