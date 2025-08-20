Secretarias Unificadas aproximam Justiça do Trabalho da população em Rondônia e Acre

Publicada em 20/08/2025 às 11h33
A Justiça do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) reforça seu compromisso com um atendimento rápido, humanizado e eficiente por meio da implantação das Secretarias Unificadas nos Polos Regionais do Cone Sul (RO) e Rio Branco (AC). As unidades em pleno funcionamento representam um novo modelo de atendimento, pensado para facilitar a vida de quem busca a Justiça do Trabalho.
A medida integra o Projeto de Equalização da Força e Carga de Trabalho, que reorganiza a estrutura de atendimento das Varas do Trabalho, otimizando recursos e ampliando a qualidade dos serviços. Com a centralização, o cidadão passa a ter um único ponto de atendimento em cada Polo Regional, o que simplifica o acesso, reduz o tempo de espera e garante mais conforto e segurança.
Ji-Paraná: agilidade e acolhimento no Cone Sul
No Polo Regional do Cone Sul, sediado em Ji-Paraná, às Varas do Trabalho da região agora atendem de forma integrada. Isso permite maior agilidade na tramitação dos processos e padronização nas orientações.
Para o juiz do Trabalho Ricardo César Lima de Carvalho Sousa, responsável pela unidade, o modelo garante mais qualidade na experiência do usuário. “A Secretaria Unificada proporciona um ambiente mais estruturado, com servidores preparados para dar respostas rápidas, acolhedoras e eficazes. Nosso objetivo é que cada pessoa se sinta respeitada e bem atendida em todas as etapas do processo”, destacou.
A unidade funciona na Rua Monte Castelo, nº 1295, no bairro Jardim dos Migrantes. Além do atendimento presencial, o público pode acessar os serviços por telefone, e-mail e pelo Balcão Virtual.
Rio Branco: atendimento próximo e humanizado
Em Rio Branco, capital do Acre, a Secretaria Unificada centraliza o atendimento das Varas do Trabalho da cidade, tornando a comunicação mais ágil e fortalecendo o vínculo com a comunidade.
O juiz do Trabalho Edson Carvalho Barros Júnior, que responde pela unidade, ressalta que o objetivo é unir rapidez no serviço e atenção ao cidadão. “Estamos comprometidos com um atendimento que alie celeridade e escuta qualificada. O cidadão precisa confiar na Justiça e se sentir amparado, e é isso que buscamos oferecer aqui em Rio Branco”, afirmou.
O polo funciona na Rua Benjamim Constant, nº 1121, no Centro da capital acreana, e também disponibiliza atendimento por e-mail e pelo Balcão Virtual.
Justiça do Trabalho mais próxima de você
Com os Polos Regionais de Porto Velho, Ji-Paraná e Rio Branco em operação, o TRT-14 amplia sua presença e acessibilidade. Mais do que uma mudança administrativa, as Secretarias Unificadas representam um novo olhar sobre o serviço público, valorizando a eficiência, a integração e o acolhimento.
Canais de atendimento das Secretarias Unificadas do TRT-14:
Canais de atendimento das Secretarias Unificadas do TRT-14:
Polo Regional de Porto Velho (RO)
Endereço: Rua Prudente de Morais, 2313 – Mocambo
E-mail: [email protected]
Balcão Virtual: disponível no portal do TRT-14
Polo Regional do Cone Sul – Ji-Paraná (RO)
Endereço: Rua Monte Castelo, 1295 – Jardim dos Migrantes
E-mail: [email protected]
Balcão Virtual
Polo Regional de Rio Branco (AC)
Endereço: Rua Benjamim Constant, 1121 – Centro
E-mail: [email protected]
Balcão Virtual
Comentários
Seja o primeiro a comentar!