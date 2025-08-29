Secretaria de Saúde promove palestra sobre Diabetes na UBS Albert Sabin

Publicada em 29/08/2025 às 14h38
Na tarde de quinta-feira, 28 de agosto, a Secretaria Municipal de Saúde realizou uma atividade educativa na UBS Albert Sabin, voltada ao tema Diabetes Mellitus. A palestra foi conduzida pelo Grupo de Autocuidado em Hanseníase, com apresentação da enfermeira e coordenadora municipal de Hanseníase, Milanne Vicente, e participação da nutricionista Jocelma Carvalho.
O encontro reuniu 23 participantes, que acompanharam orientações sobre prevenção, diagnóstico e cuidados relacionados ao diabetes. Durante a atividade, foram esclarecidas dúvidas sobre alimentação, estilo de vida e os valores considerados normais da taxa de glicemia no sangue.
A programação contou ainda com um coffee break saudável, reforçando a importância da boa nutrição. Os presentes se comprometeram a realizar o exame de glicemia em jejum para avaliar a possibilidade de diagnóstico precoce.
A coordenadora Milanne Vicente destacou que “ações como esta são fundamentais para conscientizar a população sobre hábitos que previnem o diabetes e suas complicações”. Já a secretária municipal de Saúde, Geiciane Louback, ressaltou o compromisso da pasta em promover atividades que incentivem o cuidado contínuo com a saúde.
