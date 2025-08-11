Sebrae-RO promove benchmarking de turismo sustentável para Flutuante Rio Verde

Publicada em 11/08/2025 às 11h41
Um dia de imersão no Flutuante Rio Verde: visita técnica com acolhimento gastronômico, trilha ecológica e palestra de Thaiana Lima, ao lado dos sócios Genésio Teles de Carvalho e Iuri Carvalho. Experiências e histórias que inspiram o turismo sustentável no Baixo Madeira. Foto: Sebrae/RO.
Empreendedores da Resex Lago do Cuniã conhecem de perto práticas de hospitalidade e sustentabilidade no Flutuante Rio Verde, em Candeias do Jamari
Na última quinta-feira (07/08), o Sebrae em Rondônia realizou uma ação de benchmarking no Flutuante Rio Verde, localizado em Candeias do Jamari (RO). A iniciativa teve como foco apresentar e compartilhar boas práticas de hospitalidade adotadas pelos empresários deste atrativo natural, que receberam 10 empreendedores da Reserva Extrativista (Resex) Lago do Cuniã.
A programação contou com um dia inteiro de visita técnica, incluindo acolhimento gastronômico, trilha ecológica e palestra ministrada pela gestora e proprietária Thaiana Lima. Ao lado do sócio Genésio Teles de Carvalho e do gestor Iuri Carvalho, Thaiana apresentou os desafios, trajetória e o pioneirismo do empreendimento, destacando pontos em comum com o turismo no Baixo Madeira.
As experiências compartilhadas inspiraram os participantes a refletirem sobre soluções e práticas inovadoras em governança sustentável, aplicáveis ao segmento ecológico.
De acordo com o diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, “O turismo aquece outras atividades econômicas, é inclusivo e pode ser uma grande alternativa de desenvolvimento para uma comunidade. O Sebrae se une aos grandes parceiros desta iniciativa para fortalecer a governança e promover os atrativos e equipamentos turísticos desta região.”
A ação faz parte do plano de trabalho do Sebrae em Rondônia para o fortalecimento do Turismo de Base Comunitária na Resex Lago do Cuniã. A atividade foi conduzida pela analista de Turismo Evellin Peixoto, com assessoria de Tatiana Sadeck, e contou com o apoio do ICMBio, representado pelo analista ambiental João Arantes; da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), com a presença do diretor de Fomento ao Turismo, Felipe de Oliveira Dionísio; da Fecomércio RO, representada pela coordenadora de Turismo Social, Camila Canova; e do empresário da agência de turismo Extremo Norte, Jefferson Araújo. O evento também contou com o suporte do colaborador do Sebrae, Célio Reis, reforçando o trabalho conjunto entre instituições e empreendedores para o desenvolvimento do turismo sustentável em Rondônia.
O Sebrae em Rondônia tem desempenhado um papel fundamental no fortalecimento do turismo sustentável e de base comunitária no estado. Por meio de ações como este benchmarking no Flutuante Rio Verde, a instituição promove conexões estratégicas entre empreendedores, estimula a troca de experiências e dissemina boas práticas que contribuem para o desenvolvimento econômico, a preservação ambiental e a valorização da cultura local.
