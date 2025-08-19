Saúde avança em Nova Estrela e UBS oferecerá Telemedicina

Publicada em 19/08/2025 às 14h32
A Unidade Básica de Saúde (UBS) Eni Correia da Silva, localizada no distrito de Nova Estrela, tem registrado avanços importantes na oferta de serviços à população. Na atual gestão foram implementos os serviços de coleta de exames laboratoriais, realização de ultrassonografias todas as sextas-feiras, atendimentos médicos, de enfermagem e odontológicos, além de outros serviços que fortalecem a atenção básica.
Nos próximos dias, a UBS passará a oferecer também a Sala de Atendimento de Telemedicina, uma inovação que irá aproximar ainda mais os moradores dos serviços de saúde, garantindo consultas e acompanhamentos especializados sem a necessidade de grandes deslocamentos.
A diretora da unidade, Regina Carminato Ramos, destaca que as melhorias têm sido possíveis graças ao suporte constante da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). “Temos recebido total apoio da gestão, o que possibilita ampliar os serviços e dar melhores condições de atendimento à população”, ressaltou.
A Prefeitura de Rolim de Moura, sob a gestão do prefeito Aldo Júlio, tem direcionado esforços para fortalecer a saúde no município e com atenção especial no único distrito do município que tem recebido investimentos em todas as áreas.
