Rondônia terá sucessão estadual equilibrada, MPF propõe destruição das balsas de garimpo do Madeira, por que não doar máquinas e equipamentos às entidades?

Balsas – Um assunto que sempre está sendo motivo de notas na coluna é a apreensão das balsas utilizadas para garimpo ilegal no Rio Madeira, pela Polícia Federal (PF), a nossa política de elite. O Ministério Público Federal (MPF) recomendou a criação em dez dias, de um plano de segurança pelas forças policiais e órgão de fiscalização para destruição completa de 500 dragas, que atuam ilegalmente extraindo ouro do Rio Madeira, no trecho do Distrito de Calama, que pertence a Porto Velho, no baixo Madeira e Aripuanã, município do Amazonas. Há denúncias, que nesses locais, além da extração ilegal de ouro, há exploração de menores, prostituição, crime ambiental, mineração e venda ilegal de minérios.
Balsas II – A recomendação do MPF, são para Ibama, ICMBio, PF, e órgãos estaduais, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), secretaria de Desenvolvimento Ambiental (Sedam) e as Forças Armadas. Em outras oportunidades, que as balsas foram destruídas, a ação ocorreu dentro do Madeira, com certeza, contribuindo de forma direta, para o comprometimento do meio ambiente. Por que não seguir o que fazem com a madeira, que é distribuída a prefeituras e entidades assistenciais no Estado? Os equipamentos utilizados nas dragas, como motores potentes, ferramentas, máquinas deveriam ser doados para instituições beneficentes, prefeituras, Governo do Estado. O que restar das dragas, que não puder ser aproveitado pela comunidade, a exemplo do que é feito com as drogas apreendidas, deve ser incinerado em locais adequados e não às margens do rio, como se tem feito regularmente.
Entrelinhas – Na segunda-feira (18) o amigo, irmão, quase um filho, ex-companheiro de trabalho no “Diário da Amazônia”, “Folha de Rondônia”, “Diário do Povo”, Decom (hoje Secom) da Assembleia Legislativa (Ale), Nilton Salina, que edita o blog “Entrelinhas”, leitura obrigatória de políticos e empresários nas redes sociais completou mais um ano de vida. Parceiro, repórter antenado, redator dos mais competentes, editor (rádio, jornal, TV, site, blog), polêmico, pai, avô, agora também está apresentando o programa diário (terças-feiras às sextas-feiras) na Rádio Antena FM 102 de Porto Velho, em rede estadual, das 12h às 13h, o Contexto Político. Há menos de um mês no ar já está entre os líderes de audiência no Estado. Isso demonstra que chegou para ficar. Entrevistas, debates, informações envolvendo política principalmente, economia, educação, saúde, assistência social, estão entre as prioridades nas pautas do Contexto Político.
Pão Nosso – O Governo do Estado, pela Secretaria da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), está licitando empresas para fornecer café da manhã à população em situação de vulnerabilidade social de Porto Velho. O programa estadual Pão Nosso, a exemplo do Prato Fácil, que já atingiu mais de 4 milhões de refeições no primeiro trimestre do ano em vários municípios, será desenvolvido na Capital e posteriormente levado para o interior. As famílias favorecidas devem estarem inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo do Estado. “Estudos apontam que o consumo regular de café da manhã, adequado, pode ajudar a prevenir doenças crônicas e a manter níveis saudáveis de colesterol e insulina, além de melhorar a concentração, o aprendizado e a produtividade tanto em crianças quanto em adultos”, argumentou a secretária Luana Rocha, titular da Seas.
Governador – Pelas pesquisas que estão sendo publicadas em vários órgãos de comunicação online do Estado, o que se previa está sendo confirmado. A disputa do cargo, hoje ocupado pelo governador Marcos Rocha (União), no segundo mandato seguido, já tem vários nomes em condições de provocar uma eleição bem concorrida. O deputado federal Fernando Máximo (União), o prefeito de Cacoal (dois mandatos seguidos), Adailton Fúria (PSD), o ex-prefeito de Porto Velho (dois mandatos Hildon Chaves (PSDB); senador, ex-governador (dois mandatos), prefeito (três mandatos), deputado federal Confúcio Moura (MDB), senador e ex-vereador Marcos Rogério (PL), vice-governador Sérgio Gonçalves (União) e advogado Samuel Costa (Rede), estão sendo citados como pré-candidatos a governador em outubro do próximo ano. A sucessão estadual promete...
Dos 24 deputados estaduais estima-se que 23 estão se preparando para disputar a reeleição. Publicamente somente o deputado Delegado Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes) trabalha candidatura a uma das duas vagas ao Senado, hoje ocupadas por Confúcio Moura (MDB) e Marcos Rogério (PL) +++ Recentemente, após a passagem do presidente Lula da Silva (PT) por Rondônia surgiram comentários, que a deputada Cláudia de Jesus, poderá disputar o Senado. Cláudia é o único nome do partido no Parlamento Estadual, que também não tem nenhum representante no Congresso Nacional (Senado e Câmara Federal) +++ Ela não teria dificuldades para conseguir mais um mandato. Já disputar o Senado é um risco desnecessário para o partido +++ Dos 23 vereadores reeleitos e eleitos em Porto Velho, alguns já trabalham com a possibilidade de concorrerem a deputado estadual em outubro de 2026. Alguns com chances reais, como Márcio Pacele (Republicanos), Ellis Regina do Sindeprof (União) e Júnior Queiroz (Republicanos), os três mais bem votados nas eleições de 2024 +++ Também deverão entrar enfrentar as urnas rumo ao Ale-RO Everaldo Fogaça (PSD) e Marcos Combate (Agir) e pastor Evanildo Ferreira (PRT). Sofia Andrade (PL), pretende disputar uma das oito vagas à Câmara Federal.
